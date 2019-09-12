"Жест доброй воли": Трамп отложил пошлины ради праздника в Китае

Стало известно о том, что американский лидер Дональд Трамп решил подождать еще две недели перед тем, как ввести новые пошлины на китайские товары. Речь идет о продукции на 250 млрд долларов. Отмечается, что срок введения пошлин был перенесен по просьбе китайской стороны.

"По просьбе вице-премьера Китая, а еще из-за празднования семидесятилетия КНР мы договорились, что в качестве жеста доброй воли отложим повышение пошлин на товары", - сообщил Трамп в своем микроблоге в Twitter.

Ранее вице-премьер Китая Лю Хэ, глава минфина США Стивен Мнучин и торговый представитель Роберт Лайтхайзер условились провести новый раунд торгово-экономических переговоров в Вашингтоне в начале октября, о чем сообщило китайское министерство коммерции.