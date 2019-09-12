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"Жест доброй воли": Трамп отложил пошлины ради праздника в Китае
12 сентября 2019, 10:09 • 54 • Политика
США отложат введение новых пошлин на китайские товары до 15 октября. Это сделано в связи с празднованием 70-летия Китайской Народной Республики. "Жест доброй воли", - пояснил американский президент Дональд Трамп.
Стало известно о том, что американский лидер Дональд Трамп решил подождать еще две недели перед тем, как ввести новые пошлины на китайские товары. Речь идет о продукции на 250 млрд долларов. Отмечается, что срок введения пошлин был перенесен по просьбе китайской стороны.
"По просьбе вице-премьера Китая, а еще из-за празднования семидесятилетия КНР мы договорились, что в качестве жеста доброй воли отложим повышение пошлин на товары", - сообщил Трамп в своем микроблоге в Twitter.
Ранее вице-премьер Китая Лю Хэ, глава минфина США Стивен Мнучин и торговый представитель Роберт Лайтхайзер условились провести новый раунд торгово-экономических переговоров в Вашингтоне в начале октября, о чем сообщило китайское министерство коммерции.
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