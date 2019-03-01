"Жест доброй воли": Пакистан отдал Индии захваченного пилота и посоветовал Нью-Дели уняться

Посол Пакистана в России назвал жестом доброй воли освобождение индийского пилота. Как отметил дипломат Кази Халилулла, Исламабад не выставлял Нью-Дели никаких условий для освобождения. Индии следует оценить данный поступок и уняться. Как подчеркнул посол, Пакистан является миролюбивой страной.

В Пакистане решили показать жест доброй воли, освободив захваченного индийского пилота. Исламабад не вел переговоров с Нью-Дели перед принятием решения о возвращении на родину летчика. Об этом в интервью телеканалу РБК рассказал посол Пакистана в России Кази Халилулла.

Как заметил дипломат, премьер-министр Имран Хан, заявивший о намерении отдать индийской стороне пилота, озвучил решение об освобождении пилота накануне.

"Это еще раз показывает, что Пакистан — миролюбивая страна, которая не желает дальнейшей эскалации конфликта", - подчеркнул он, указав, что Индия отказалась от конструктивного диалога, хотя власти страны пытались связаться с иностранными коллегами.

Кази Халилулла также добавил, что Нью-Дели не следует обвинять Пакистан в произошедшем ранее теракте в Кашмире, который спровоцировал авиаудары индийской авиации.

"Несправедливо обвинять Пакистан после каждой такой атаки. Нужны доказательства, которые Дели не предоставляет", - подчеркнул он.