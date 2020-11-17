"Жест бессильной злобы": В России отреагировали на арест 44 самолётов Украиной

На Украине виртуально арестовали ещё 44 российских самолёта, которые выполняли рейсы в Крым. В России назвали это свидетельством бессилия Киева и отчаянной попыткой напомнить о "крымской проблеме".

Арестовывать российские самолёты, летающие в Крым, на Украине придумали в сентябре этого года. Тогда суд Киева арестовал аж 65 авиалайнеров. Правда, только на бумаге. Теперь к ним добавились ещё 44. Таким образом, в общей сложности "арестовано" аж 109 самолётов, которые, впрочем, продолжают осуществлять полёты на полуостров.

Глава Крыма Сергей Аксёнов назвал выходку Украины "мелкой пакостью", а также "жестом бессильной злобы". Он добавил, что так называемый "арест" никак не повлияет на авиаперелёты. В свою очередь, депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявил, что арест российских самолётов - это всего лишь "отчёт о проделанной работе".