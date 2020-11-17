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"Жест бессильной злобы": В России отреагировали на арест 44 самолётов Украиной
17 ноября 2020, 23:10 • 81 • Политика
Суд на Украине арестовал 44 российских самолёта, летавших в Крым. В России над этим только посмеялись, назвав "жестом бессильной злобы".
На Украине виртуально арестовали ещё 44 российских самолёта, которые выполняли рейсы в Крым. В России назвали это свидетельством бессилия Киева и отчаянной попыткой напомнить о "крымской проблеме".
Арестовывать российские самолёты, летающие в Крым, на Украине придумали в сентябре этого года. Тогда суд Киева арестовал аж 65 авиалайнеров. Правда, только на бумаге. Теперь к ним добавились ещё 44. Таким образом, в общей сложности "арестовано" аж 109 самолётов, которые, впрочем, продолжают осуществлять полёты на полуостров.
Глава Крыма Сергей Аксёнов назвал выходку Украины "мелкой пакостью", а также "жестом бессильной злобы". Он добавил, что так называемый "арест" никак не повлияет на авиаперелёты. В свою очередь, депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявил, что арест российских самолётов - это всего лишь "отчёт о проделанной работе".
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