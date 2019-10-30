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"Жертвы процветающего идиотизма": Россию призвали упростить получение гражданства для украинцев. Теперь из-за Зеленского

30 октября 2019, 02:09  •  92 • Политика
Журналистка Юлия Витязева отмечает, что в свете нынешних решений уже при новой власти на Украине и при президентстве Владимира Зеленского украинцам следует упростить получение российского гражданства. По её словам, соискателей, вероятно, следует признать жертвами процветающего в Незалежной идиотизма.
Журналистка Юлия Витязева выдвинула предложение упростить для украинцев получение российского гражданства. Она в своем телеграм-канале отметила, что с учётом последних заявлений президента Владимира Зеленского это весьма необходимо сделать.
По её мнению, в свете нынешней ситуации в Незалежной соискателей на гражданство РФ из Украины следует "признать потенциальными жертвами процветающего в/на идиотизма и ещё немного упростить нам процедуру". "Это было бы весьма гуманно", - подчеркнула она.
Стоит отметить, что недавно президент Украины заявил, что страна якобы стоит на пороге экономического прорыва.
Несмотря на столь уверенные заявления для прессы, у народа возникают сомнения, кто же в целом управляет страной. Так, отмечают "Дни.ру", по оценкам местных аналитиков, Зеленский не держит бразды правления. Эти функции сейчас выполняют глава президентского офиса Андрей Богдан и первый помощник президента Сергей Шефир.
С таким мнением выступил киевский политолог Дмитрий Раимов. По его словам, Зеленский при таких раскладах - не более чем марионетка.
Эксперт в качестве примера привёл совместные выступления президента и главы его офиса.
Когда Богдан говорит, Зеленский молчит и смотрит в пол, отметил Раимов. Зато руководитель администрации часто ведёт себя подчеркнуто нагло и бесцеремонно: перебивает начальника и указывает ему, что говорить.

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