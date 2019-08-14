Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Кремле напомнили о словах Путина о военных разработках России
Песков оценил общение Путина и Зеленского
«Клим, Коба сказал, чтобы ты сворачивал шарманку»
Володин: за намерением Зеленского давать гражданство "преследуемым" россиянам ст...
Главная / В мире

"Жертвам режима Путина" на заметку: Зеленский приготовился раздавать украинские паспорта русским

14 августа 2019, 00:54  •  61 • В мире
Украинский президент приготовился раздавать украинские паспорта русским, но далеко не всем подряд. По выражению политолога Владимира Корнилова, новость стоит взять на заметку прежде всего "жертвам режима Путина".
Весной 2019 года президент России Владимир Путин распорядился упростить выдачу российских паспортов жителям Донбасса, а также тем, кто родился и жил в Крыму и Севастополе и уехал с полуострова до его возвращения в российскую юрисдикцию.
Украинский лидер Владимир Зеленский решил ответить симметричными мерами, но, в отличие от Путина, который поддержал тех людей, от кого отвернулось мировое сообщество, решил протянуть руку помощи профессиональным оппозиционерам и участникам провокаций.
В документе, опубликованном на сайте главы президента Украины, говорится о необходимости безотлагательно наладить раздачу украинских паспортов "гражданам Российской Федерации, подвергшимся преследованиям по политическим убеждениям". Кроме того, Зеленский пообещал гражданство иностранцам, воюющим на стороне карателей.
"Какая долгожданная весть!" - восклицает в Твиттере политолог Владимир Корнилов. "Дорогие российские оппозиционеры и жертвы режима Путина! У вас появилась прекрасная возможность строить демократию, не опасаясь преследований и репрессий", - обратился он к "потерпевшим" от российской власти.
По его мнению, если некоторые из представителей российской оппозиции поспешат воспользоваться представившейся возможностью, многие соотечественники скажут им за это "спасибо".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



61
Источник
Похожие новости
13 августа 2019, 21:39
Лучший в истории: ЧМ-2018 в России оценили во всем мире
13 августа 2019, 01:54
«При желании задержим любое судно»: Иран ответил на намерение США сопровождать корабли в Персидском заливе
13 августа 2019, 21:39
Путин подписал закон, разрешающий фанатам въезжать в Россию без виз
13 августа 2019, 02:09
Отбросит ли Brexit Ольстер на 50 лет назад?
13 августа 2019, 11:54
Атамбаев планировал совершить госпереворот – ГКНБ Киргизии
13 августа 2019, 02:09
Сто лет побед воздушно-космического флота России
Новости партнеров
 
Выбор дня
14 августа 2019, 00:39
«Доверие поставлено под угрозу»: почему командование спецвойсками США озаботилось мор...
14 августа 2019, 00:54
"На борту Шойгу паника": Украинцы прогнулись под НАТО в "схватке"...
14 августа 2019, 00:54
США готовят вторжение? Американцы отработали быструю переброску F-35 к границе России
14 августа 2019, 00:54
"Не звонить, а действовать резко": Уволенный Безсмертный попенял Зеленскому...
14 августа 2019, 00:54
«Клим, Коба сказал, чтобы ты сворачивал шарманку»
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 августа 2019, 14:54
"Война начнется с новой силой": Полковник заговорил о скорой "страшной бойне" в Донбассе
11 августа 2019, 20:54
"Самые ущербные крымские татары": В Крыму ответили на заявления Джемилева и Чубарова
10 августа 2019, 21:54
Директор Пашинина прокомментировала сообщения о нищете актёра
07 августа 2019, 06:24
"Вагон с трупами": Экс-депутат Рады сообщил о страшной находке в Донбассе - СМИ
08 августа 2019, 03:24
На Украине теперь один жених на десять невест. Все уехали на заработки или на войну
12 августа 2019, 11:52
Ковтун ПРЕДСКАЗАЛ дальнейшие действия Зеленского! Студия не может поверить!
10 августа 2019, 15:39
Популист Зеленский против Меркель, Путина и Макрона: Киеву преподали "жесткий урок" - СМИ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.