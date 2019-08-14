"Жертвам режима Путина" на заметку: Зеленский приготовился раздавать украинские паспорта русским

Весной 2019 года президент России Владимир Путин распорядился упростить выдачу российских паспортов жителям Донбасса, а также тем, кто родился и жил в Крыму и Севастополе и уехал с полуострова до его возвращения в российскую юрисдикцию.

Украинский лидер Владимир Зеленский решил ответить симметричными мерами, но, в отличие от Путина, который поддержал тех людей, от кого отвернулось мировое сообщество, решил протянуть руку помощи профессиональным оппозиционерам и участникам провокаций.

В документе, опубликованном на сайте главы президента Украины, говорится о необходимости безотлагательно наладить раздачу украинских паспортов "гражданам Российской Федерации, подвергшимся преследованиям по политическим убеждениям". Кроме того, Зеленский пообещал гражданство иностранцам, воюющим на стороне карателей.

"Какая долгожданная весть!" - восклицает в Твиттере политолог Владимир Корнилов. "Дорогие российские оппозиционеры и жертвы режима Путина! У вас появилась прекрасная возможность строить демократию, не опасаясь преследований и репрессий", - обратился он к "потерпевшим" от российской власти.

По его мнению, если некоторые из представителей российской оппозиции поспешат воспользоваться представившейся возможностью, многие соотечественники скажут им за это "спасибо".