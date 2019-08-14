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"Жертвам режима Путина" на заметку: Зеленский приготовился раздавать украинские паспорта русским
14 августа 2019, 00:54 • 61 • В мире
Украинский президент приготовился раздавать украинские паспорта русским, но далеко не всем подряд. По выражению политолога Владимира Корнилова, новость стоит взять на заметку прежде всего "жертвам режима Путина".
Весной 2019 года президент России Владимир Путин распорядился упростить выдачу российских паспортов жителям Донбасса, а также тем, кто родился и жил в Крыму и Севастополе и уехал с полуострова до его возвращения в российскую юрисдикцию.
Украинский лидер Владимир Зеленский решил ответить симметричными мерами, но, в отличие от Путина, который поддержал тех людей, от кого отвернулось мировое сообщество, решил протянуть руку помощи профессиональным оппозиционерам и участникам провокаций.
В документе, опубликованном на сайте главы президента Украины, говорится о необходимости безотлагательно наладить раздачу украинских паспортов "гражданам Российской Федерации, подвергшимся преследованиям по политическим убеждениям". Кроме того, Зеленский пообещал гражданство иностранцам, воюющим на стороне карателей.
"Какая долгожданная весть!" - восклицает в Твиттере политолог Владимир Корнилов. "Дорогие российские оппозиционеры и жертвы режима Путина! У вас появилась прекрасная возможность строить демократию, не опасаясь преследований и репрессий", - обратился он к "потерпевшим" от российской власти.
По его мнению, если некоторые из представителей российской оппозиции поспешат воспользоваться представившейся возможностью, многие соотечественники скажут им за это "спасибо".
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