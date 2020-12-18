"Женский Афон" под Малоярославцем оказался под градом фейков: Авторов узнали по почерку

В программе "Взгляд Царьграда" рассказывалось об истории Свято-Никольского Черноостровского монастыря, расположенного под Малоярославцем.

Он является не только одной из самых известных женских обителей (его также называют "женский Афон"), но и крупным образовательным и культурным центром.

При этом монастырь превратился в едва ли не главный объект антицерковных нападок, самой настоящей информационной войны, которая была развязана ещё несколько лет назад.

Одной из первых в цепи вбросов оказалась книга одной из бывших послушниц детского приюта "Отрада", действующего в святых стенах монастыря.

Однако данная публикация фактически представляет собой коктейль из полуправды, откровенной клеветы и оскорбительных выпадов, в том числе в адрес игумении Николаи, которая с 1992 года является настоятельницей обители.

В этом и других фейках заметили знакомые черты. На них указала Екатерина Маленченко. Она большую часть жизни прожила в Америке, вышла замуж за Героя России, лётчика-космонавта Юрия Маленченко, а в 2016 году впервые приехала в малоярославецкий Черноостровский монастырь.

Влюбившись в обитель, женщина стала преподавать английский язык в приюте "Отрада". Екатерина уверена, что информационная война заказана внешними силами и ведётся по типичным западным лекалам.