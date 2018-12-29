"Женщины могут работать по заданиям спецслужб РФ" - пресс-служба пограничников Украины об усилении контроля на границе

После запрета въезда на свою территорию мужчинам Украина взялась за женщин. В Госпогранслужбе заявили, что взяли под усиленный контроль въезжающих в страну российских лиц женского пола, так как они "могут работать по заданиям спецслужб РФ".

Пресс-секретарь украинской Госпогранслужбы Олег Слободян осведомил общественность о том, что теперь на границе будет происходить усиленный контроль российских женщин, въезжающих на Украину. Причиной такого внимания Слободян назвал поиск граждан России, которые могут участвовать в дестабилизационной антиукраинской деятельности.

"Тем не менее пограничному контролю второй линии также подвергаются и женщины, поскольку и они могут работать по заданиям спецслужб РФ", - заявил представитель погранслужбы на своей странице в Facebook.

Накануне Слободян сообщил, что на Украине снят запрет на въезд российским мужчинам, но Госпогранслужба затем опровергла эту информацию.