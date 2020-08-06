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"Женаты на американках, работающих в Госдепе": Лукашенко сделал неожиданное заявление о задержанных

06 августа 2020, 18:00  •  58 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал неожиданное заявление о задержанных в Минске. По его словам, задерживали в том числе людей, "женатых на американках, работающих в Госдепе".
По словам Лукашенко, в преддверии выборов в Белоруссии были задержаны люди с американскими паспортами.
"Некоторых людей задержали с американскими паспортами, женатых на американках, работающих в Госдепе", - цитирует его БЕЛТА.
Напомним, что ранее спецназ Белоруссии задержал 33 гражданина России, которых местные СМИ назвали "наёмниками из ЧВК "Вагнер". Следственный комитет республики утверждал, что задержанные якобы собирались устроить несколько терактов в стране, чтобы дестабилизировать обстановку в преддверии выборов. Потом следственные органы изменили показания, обвинив граждан России в попытке организовать массовые беспорядки.
Российская сторона неоднократно заявляла, что задержанные люди не планировали оставаться в Белоруссии. Они направлялись в Ливию транзитом через Минск. Они не сделали ничего противозаконного, поэтому у белорусских силовиков нет никаких оснований для их задержания.

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