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"Жена гонит меня на работу": COVID лишил экс-президента Польши денег

20 ноября 2020, 02:30  •  14 • В мире
Бывший президент Польши и известный политик Лех Валенса пожаловался на безденежье из-за пандемии COVID. По его словам, коронавирус лишил его возможности путешествовать с лекциями, и теперь жена "гонит на работу", чтобы были деньги "просто на жизнь".
По словам Валенсы, раньше он мог ездить с лекциями и довольно неплохо зарабатывать. Сейчас же приглашения перестали поступать из-за пандемии коронавируса.
"Это ужасно, потому что я жил за счёт этих путешествий. Сейчас это всё прекратилось, и жена гонит меня на какую-нибудь работу, чтобы заработать на жизнь", - признался Валенса в разговоре с РИА Новости.
Он добавил, что статус бывшего президента не даёт ему в материальном плане никаких привилегий, поэтому денег у него просто нет.
Валенса отметил, что после снятия ограничений он готов поехать, куда пригласят - на Запад и на Восток.
"Так что не знаю куда, не знаю, дождусь ли этих времен. Мне уже 77 лет…" - заключил он.

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