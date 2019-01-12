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"Желтый жилет" погиб в Бельгии
12 января 2019, 06:54 • 106 • В мире
Участник акций бельгийских "желтых жилетов" погиб под грузовиком.
Манифестант "желтых жилетов" в Бельгии погиб на трассе Е25 Льеж-Маастрихт под колесами грузовика. Авария произошла недалеко от города Визе.
Тридцать "желтых жилетов" блокировали движение грузовиков на выезде из города, это и стало причиной гибели мужчины. Точные обстоятельства произошедшего выясняются.
Водитель автомобиля задержан для допроса, его грузовик зарегистрирован в Нидерландах. По неподтвержденным данным, полиция считает это несчастным случаем. Участок дороги временно закрыт.
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