"Желтый жилет" погиб в Бельгии

Манифестант "желтых жилетов" в Бельгии погиб на трассе Е25 Льеж-Маастрихт под колесами грузовика. Авария произошла недалеко от города Визе.

Тридцать "желтых жилетов" блокировали движение грузовиков на выезде из города, это и стало причиной гибели мужчины. Точные обстоятельства произошедшего выясняются.

Водитель автомобиля задержан для допроса, его грузовик зарегистрирован в Нидерландах. По неподтвержденным данным, полиция считает это несчастным случаем. Участок дороги временно закрыт.

1 Yellow Vests protester died after being hit by a truck during protest in Visé, Wallonia #belgium #civilunrest #transport https://t.co/A6rYWRDllm pic.twitter.com/5war11tNfm