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"Желтый жилет" погиб в Бельгии

12 января 2019, 06:54  •  106 • В мире
Участник акций бельгийских "желтых жилетов" погиб под грузовиком.
Манифестант "желтых жилетов" в Бельгии погиб на трассе Е25 Льеж-Маастрихт под колесами грузовика. Авария произошла недалеко от города Визе.
Тридцать "желтых жилетов" блокировали движение грузовиков на выезде из города, это и стало причиной гибели мужчины. Точные обстоятельства произошедшего выясняются.
Водитель автомобиля задержан для допроса, его грузовик зарегистрирован в Нидерландах. По неподтвержденным данным, полиция считает это несчастным случаем. Участок дороги временно закрыт.
1 Yellow Vests protester died after being hit by a truck during protest in Visé, Wallonia #belgium #civilunrest #transport https://t.co/A6rYWRDllm pic.twitter.com/5war11tNfm
— Horizon Intelligence (@_hozint) 11 января 2019 г.

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