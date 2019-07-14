"Желтые жилеты" снова атаковали Париж в День взятия Бастилии – трое лидеров задержаны

Полицейские задержали одного из активистов движения, Эрика Друе, и еще двух лидеров "жёлтых жилетов" – Максима Николя и Жерома Родригеса. Активистов задержали на подходе к Елисейским Полям, где проходит военный парад.

Напомним, "жёлтые жилеты" выходят на улицы французских городов еженедельно уже в течение семи месяцев. В ходе протестов происходят столкновениям с полицией, а также атаки на журналистов.

Предложенные президентом Макроном "общественные дебаты" не смогли снизить градус напряженности. Активисты заявили, что не намерены отступать, пока их требования не выполнят.

Акции "желтых жилетов" начались 17 ноября 2018 года против роста цен на топливо. 11 декабря 2018 года во Франции было введено чрезвычайное экономическое положение.