"Желтые жилеты" идут свергать Макрона: Париж замер в ужасе накануне новых погромов

Забастовка полицейских Франции оказалась фейком, но Париж все равно замер в ужасе, ожидая завтрашних погромов. "Желтые жилеты" не скрывают, что идут свергать президента Макрона и его правительство. Самые раскошные магазины столицы закрыли свои двери и окна на все выходные. Их владельцы признаются, что в ужасе от предстоящего дня.

Информация о забастовке французских полицейских накануне новой акции "желтых жилетов" оказалась фейком. Тем не менее Париж все равно замер в ожидании новых беспорядков, в которые может перерасти новая акция протеста против правительства президента Франции Эммануэля Макрона.

Сообщается, что забастовки полиции запрещены законами Франции. По этой причине появившиеся в соцсетях и некоторых СМИ сообщения о том, что правоохранители не выйдут на работу 8 декабря, в день акции "желтых жилетов", не соответствуют действительности, пишет ФАН.

Несмотря на это Париж в страхе замер в ожидании грядущего дня. Самые роскошные магазины французской столицы, вроде LVMH, Kering и Richemont, закрылись на все выходные и распустили персонал, опасаясь новых погромов. Их владельцы признаются, что в ужасе от предстоящего дня.

Напомним, что в минувшие выходные акция "желтых жилетов" закончилась волной погромов, прокатившейся по всему Парижу. Были разгромлены и разграблены десятки магазинов и ресторанов, сожжено больше сотни машин, подожжено несколько зданий. Столице Франции был нанесен ущерб, превышающий 4 миллиона евро.