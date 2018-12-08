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"Желтые жилеты" идут свергать Макрона: Париж замер в ужасе накануне новых погромов
08 декабря 2018, 01:25 • 107 • Политика
Забастовка полицейских Франции оказалась фейком, но Париж все равно замер в ужасе, ожидая завтрашних погромов. "Желтые жилеты" не скрывают, что идут свергать президента Макрона и его правительство. Самые раскошные магазины столицы закрыли свои двери и окна на все выходные. Их владельцы признаются, что в ужасе от предстоящего дня.
Информация о забастовке французских полицейских накануне новой акции "желтых жилетов" оказалась фейком. Тем не менее Париж все равно замер в ожидании новых беспорядков, в которые может перерасти новая акция протеста против правительства президента Франции Эммануэля Макрона.
Сообщается, что забастовки полиции запрещены законами Франции. По этой причине появившиеся в соцсетях и некоторых СМИ сообщения о том, что правоохранители не выйдут на работу 8 декабря, в день акции "желтых жилетов", не соответствуют действительности, пишет ФАН.
Несмотря на это Париж в страхе замер в ожидании грядущего дня. Самые роскошные магазины французской столицы, вроде LVMH, Kering и Richemont, закрылись на все выходные и распустили персонал, опасаясь новых погромов. Их владельцы признаются, что в ужасе от предстоящего дня.
Напомним, что в минувшие выходные акция "желтых жилетов" закончилась волной погромов, прокатившейся по всему Парижу. Были разгромлены и разграблены десятки магазинов и ресторанов, сожжено больше сотни машин, подожжено несколько зданий. Столице Франции был нанесен ущерб, превышающий 4 миллиона евро.
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