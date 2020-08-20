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"Железобетонный аргумент": Захарова оценила санкции МИД Литвы против Лукашенко

20 августа 2020, 06:30  •  59 • Политика
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова оценила санкции МИД Литвы в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко. "Железобетонный аргумент", - написала она и упомянула о вмешательстве Запада.
Мария Захарова считает, что западные страны вмешались во внутренние дела Белорусии. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
"Браво! И Минск получает железобетонный аргумент, подтверждающий участие Запада во вмешательстве во внутренние дела Белоруссии", - сказано в посте.
Перед этими словами Захарова привела цитату из СМИ, где говорится, что литовский МИД добавил Александра Лукашенко в список невъездных. Посещение страны теперь запрещено и ещё 31 гражданину Белоруссии. Точный список пока нигде не опубликован. По словам главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса, невъездными стали сотрудники ОМОНа, ЦИК и КГБ. Впереди - утверждение списка литовским Министерством внутренних дел.

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