"Железобетонный аргумент": Захарова оценила санкции МИД Литвы против Лукашенко

Мария Захарова считает, что западные страны вмешались во внутренние дела Белорусии. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Браво! И Минск получает железобетонный аргумент, подтверждающий участие Запада во вмешательстве во внутренние дела Белоруссии", - сказано в посте.

Перед этими словами Захарова привела цитату из СМИ, где говорится, что литовский МИД добавил Александра Лукашенко в список невъездных. Посещение страны теперь запрещено и ещё 31 гражданину Белоруссии. Точный список пока нигде не опубликован. По словам главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса, невъездными стали сотрудники ОМОНа, ЦИК и КГБ. Впереди - утверждение списка литовским Министерством внутренних дел.