"Железный занавес" уже в США, но не в России. Чей президент больше думает о народе?

Автор:

Цыганов Александр

"Как вам самоизоляция США? Может, и нам так надо?" — такие вопросы задал в своём Twitter известный политолог и ещё более известный военный эксперт Игорь Коротченко.

Что именно он имел в виду, не разъяснялось, но комментаторы в его аккаунте всё прекрасно поняли: "Интересно, а в Северной Корее кто-нибудь болеет коронавирусом?" и "Занавес — в прямом и переносном", ибо: "Бережёного Бог бережёт".

Вот, что называется, и поговорили.

Но не слишком ли круто?

Даже предположим, что удалось бы закрыть 62 тысячи километров границ России, часть которых и границами-то в полном смысле не является. Ну, скажем, с Белоруссией или Казахстаном. Да и со странами Средней Азии, с которыми общих границ вовсе нет, но из которых в Россию фактически свободно протекает миллионноголовая река гастарбайтеров. Так вот, даже если предположить, что всё это можно закрыть и остановить… Но это же действительно миллионы людей! И миллионы причин перемещаться через границы — от таких серьёзных, как смерть близкого человека, до таких дорогостоящих, как деловые контракты с зарубежными контрагентами.

Стоит ли России объвлять о закрытии всех границ? Фото: АГН "Москва"

Наконец, это даже такие вроде бы исправимые, но всё равно неприятные ситуации. Когда, например, кто-то подарил дорогой жене на день рождения две недели отдыха на Кипре, а теперь вместо приятных хлопот с отъездом и покупкой купальника нового фасона предстоят далеко не приятные заботы. На предыдущем фоне, разумеется. Хотя работа по отмене или переоформлению поездки, по возврату денег и всему с этим связанному неприятна на любом фоне.

Однако и заразиться на отдыхе этим треклятым COVID-19 — тоже неприятная неприятность. Кто твой загар оценит — люди в скафандрах, что-то там творящие с твоим организмом, дабы с ним не случилась совсем уже серьёзная неприятность?

А тут ещё сам глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), доктор Тедрос Гебреисус объявил, что его организация "пришла к оценке того, что COVID-19 может быть охарактеризован как пандемия". То есть как заболевание, распространяющееся в мировых масштабах, одновременно на всех континентах, в массовом порядке.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), доктор Тедрос Гебреисус охарактеризовал ситуацию с COVID-19 как пандемия. Фото: Chen Junxia / Globallookpress

Так вот, по состоянию на 16 марта во всём мире поражёнными коронавирусом оказалось 162 671 человек. Из них поправилось 75 с половиной тысяч, умерло — 6446, это данные китайской газеты South China Morning Post, которая ведёт электронный подсчёт этих цифр на основании официальных данных затронутых стран. А затронуто ни много ни мало 131 страна — две трети всех государств планеты.

В грустных чемпионах по-прежнему значится Китай, где зарегистрировано 80 844 случаев заболевания, и 3199 человек скончались. Правда, в Китае эпидемия пошла, по сообщениям из этой страны, на убыль. А вот на непочётное второе место неожиданно быстро вырвалась Италия: 24 747 заболевших при 1809 умерших. "Бронзу" держит Иран: 13 938/724. Далее следуют Южная Корея (8162/75), Испания (7753/288), Германия (4585/9), Франция (4500/120).

Но что, кстати, делается по этому поводу в США, на опыт которых предлагает опереться Игорь Коротченко?

Чрезвычайщина там делается…

Новость последних… хм, ладно, крайних дней: американский президент Дональд Трамп ввёл для борьбы с распространением коронавируса общенациональный режим чрезвычайной ситуации. Собственно, развил на всю страну положение, которое и без того действовало уже 33 штатах.

Уже введено ограничение авиасообщения с Европой. Кстати, при довольно щекотливом политическом контексте, когда в той же Европе уже на уровне президентов заговорили о самостоятельности, суверенитете и опоре на собственные силы — в условиях, когда от США следует одна подстава за другой. В общем, если кто читал выдержки из последней… ладно, пусть крайней речи французского лидера Эммануэля Макрона, тот неизбежно должен был вспомнить незабвенного товарища Ким Ир Сена с его идеологией чучхе. Вот что COVID-19 мёртвотворящий делает! Нет в Северной Корее вирусом этим заболевших — и у Макрона насчёт суверенитета засвербило…

Между тем на данный момент в США зарегистрировано 2794 случая заболевания, 56 человек скончались. Это действительно чрезвычайный рост: только две недели назад, по состоянию на 2 марта, в Штатах был всего 91 случай заболевания и только шесть смертей! Просто какая-то сорвавшаяся вниз лавина!

Объяснение этому специалисты находят одно: катастрофическое состояние здравоохранения в США. Нет, медицина там отличная, никто не спорит. И передовая, и научно сильная, и заботливая… если есть деньги. А вот с общей системой здравоохранения положение совершенно варварское. Ну, полторы тысячи долларов за первое обследование — это уже отсекает миллионы людей от данной услуги. И главное, что люди эти — из последних. Со дна, само собой. Хотя это "дно" населяет целые кварталы, ездит в подземках, клянчит милостыню на улицах — словом, общается с массой народа. И — об этом уже можно сказать твёрдо, на основании статистических данных — с катастрофической скоростью разносит заразу.

Миллионы людей в США отсечены от системы здравоохранения. Фото: Lev Radin / Globallookpress

Как характерно отмечено в одном из изданий, "новая болезнь пока является для медиков загадкой: в Америке имеются случаи заражения без какого бы то ни было контакта со странами, где есть очаги коронавируса, без явного контакта с людьми из этих стран и без соприкосновения с их едой, откуда в этих случаях пришла зараза, непонятно". Да вот это-то как раз для условий США и не вопрос!

Так что отгородиться от Макрона закрытием авиарейсов в Европу — с таким вариантом американского "чучхе" старина Донни несколько запоздал.

Что принесут меры "чрезвычайной ситуации"? Вопрос. Ибо мер нужно много и практически по всему спектру американской жизни. Работодателей кто-то должен принудить не увольнять отправленного в карантин на две недели работника, а платить ему больничные. Ага, уже смешно. Работников кто-то должен заставить при первых признаках заболевания бежать в больницу, когда не у каждого есть медицинская страховка и когда само обращение по такому поводу будет означать автоматическое увольнение. Врачам кто-то должен приказать принимать и лечить людей без медстраховки, а таковых почти 10%, и тоже, как понятно, не из верхов социальной пирамиды. Фармацевтов кто-то должен убедить продавать лекарства по низкой цене или оплатить им такую благотворительность.

И так далее. Включая Национальную гвардию, которой кто-то должен приказать не стрелять, если на улицы выйдут толпы недовольных, и полицию, которую необходимо переубедить в том, что отстрел подозреваемых — лучшее средство профилактики коронавируса.

Закрыть Россию?

В России ситуация, как сказано, пока терпимая. По тем же данным, у нас зарегистрировано 63 случая заражения COVID-19. И пока ни одного умершего.

Как удержать нашу страну в этом положении островка относительной стабильности в бушующем море пандемии?

Ограничения на въезд уже ввели. Не из всех, правда, стран, а из "особо отличившихся". Создали рабочую группу Госсовета РФ под руководством мэра Москвы Сергея Собянина. В неё вошли главные, кто имеет право решать: вице-премьеры, министры и представители министерств и ведомств. Следить за работой будет лично президент, а сочетание Путин — Собянин давно известно решительностью и эффективностью.

В России создана рабочая группа Госсовета РФ под руководством мэра Москвы Сергея Собянина. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress

Наконец, именно система здравоохранения в России — одна из лучших в мире, как бы её ни крыли те, кто привык к бесплатным услугам и к самой обязанности государства обеспечивать гражданам заботу об их здоровье.

Так что есть одно предложение: не паниковать, не закрываться насмерть и дрожать, а доверять разуму властей, которые не меньше каждого из нас заинтересованы в том, чтобы Россию не поглотила катастрофа по образу Италии или США. Ну и самим быть разумными и беречься в меру возможностей.