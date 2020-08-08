"Железный занавес": Популярное украинское издание "уничтожило" шансы Киева на возврат Донбасса

По мнению авторов материала, размещённого в издании "Апостроф", чем дольше Киев будет продолжать гражданскую войну на юго-востоке, тем быстрее шансы на возврат отделившихся территорий сведутся к нулю. Чем дольше продолжается война, тем больший враг в лице Украины предстаёт перед жителями этого региона.

Как отмечают журналисты, между Украиной и Донбассом продолжает опускаться "железный занавес". В статье подсчитали, что в тот момент, когда будет истекать первый срок Зеленского, а это 2024 год, "в этом же году в Донбассе будут оканчивать школу ребятишки, пришедшие туда параллельно с началом войны".

"Запрограммированное" поколение вступит во взрослую жизнь", - замечают авторы.

По словам журналистов, у Киева остаётся всё меньше времени "для любого варианта мирной реинтеграции - как в рамках существующих договорённостей, так и в случае их возможной модернизации".