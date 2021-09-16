Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Нардеп Рады заявил о победе Украины над Россией. Но попал в исторический конфуз
Грохот над Горловкой: Ополченцы ответили на атаку ВСУ
Пойманный на провокации "Голос" попытались оправдать, но всё разрушило...
Японские читатели об инциденте с самолётом Ан-26: "Россия просто смеётся на...
Главная / Политика

"Железный купол" – символический подарок. Леонков объяснил, зачем он Украине: "Давно просили"

16 сентября 2021, 05:05  •  49 • Политика
Военный эксперт Алексей Леонков считает, что "Железный купол" будет символическим подарком для Украины и полноценно использоваться не сможет. Он объяснил, зачем Киеву такая система ПВО. "Давно просили", - отметил он.
Ранее американское издание Politico со ссылкой на собственный источник сообщило о новой поправке к оборонному бюджету Соединённых Штатов на следующий год. Эту поправку предложили члены конгресса. Она касается продажи или передачи Украине системы противовоздушной обороны "Железный купол", которая была разработана Израилем.
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович уже заявил, что если его стране передадут две таких системы, то получится "прикрыть или два города ключевых, или два объекта обороны, или два объекта критической инфраструктуры".
Алексей Леонков рассказал, что "Железный купол" – система весьма специфическая. Она в основном защищает от самодельных ракет. Это объясняется просто: Израиль разработал данную тактическую систему противоракетной обороны для защиты от атак из сектора Газа.
"Железный купол" работает по неуправляемым ракетам, дальность полёта которых не превышает 70 километров. Одна батарея способна защитить всего 150 квадратных километров территории.
По мнению военного эксперта, "Железный купол" – символический подарок Украине.
"Они очень давно просили [у США] хоть какую-то систему ПВО. <…> И вот американцы могут подкинуть им такую систему – такой своеобразный подарок с барского плеча", - произнёс Леонков в эфире радио Sputnik.
Он добавил, что имеющиеся у Украины системы ПВО в основном советского производства. По всей вероятности, они даже не технически не обслуживались так, как нужно.
Напомним, Джен Псаки был задан вопрос о "Железном куполе" для Украины. Пресс-секретаря Белого дома он поставил в тупик настолько, что она дважды пообещала уточнить информацию.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





49
Источник
Похожие новости
15 сентября 2021, 23:35
Украинская чиновница вызвала гнев у сограждан за воспоминания о жизни в СССР
15 сентября 2021, 22:40
Кто точно не попадёт в Госдуму: В прямом эфире прозвучали факты о торговле детьми
15 сентября 2021, 22:40
Аксёнов рассказал, как Украина пытается разрушить Крым изнутри с помощью фейков
16 сентября 2021, 03:15
Вопрос о "Железном куполе" для Украины поставил Псаки в тупик
16 сентября 2021, 03:15
Василий Небензя выступил против новых правил ООН: Требования о вакцинации нарушают права дипломатов
16 сентября 2021, 03:15
России нужен сильный парламент: Путин выступил с обращением к народу
Новости партнеров
 
Выбор дня
16 сентября 2021, 01:20
«Обнаружили тело закопанным в подвале»: что известно об убийстве школьницы в Орловско...
16 сентября 2021, 03:15
Вопрос о "Железном куполе" для Украины поставил Псаки в тупик
16 сентября 2021, 00:30
Фантазии на тему расширения НАТО
16 сентября 2021, 00:30
Итальянский парикмахер умер во время пересадки волос. Виновного ищут в Турции
16 сентября 2021, 03:15
Василий Небензя выступил против новых правил ООН: Требования о вакцинации нарушают пр...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 сентября 2021, 00:35
"Вы мне об этом не говорили": Путин удивил Лукашенко решением по авиасообщению
10 сентября 2021, 04:15
Штатам надоели "газовые качели" Украины: Госдеп назвал кризисом отставки в "Нафтогазе"
09 сентября 2021, 09:55
После гибели главы МЧС политолог рассекретил информацию о преемнике Путина
12 сентября 2021, 02:05
В Совфеде заявили о желании Украины жить за счет России
10 сентября 2021, 06:05
"Пожалуйте бриться": Путин отреагировал на рекордный рост цены на газ в Европе
13 сентября 2021, 01:00
Президент Польши сознательно оскорбил Ангелу Меркель - Die Welt
15 сентября 2021, 02:30
Грохот над Горловкой: Ополченцы ответили на атаку ВСУ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.