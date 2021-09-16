"Железный купол" – символический подарок. Леонков объяснил, зачем он Украине: "Давно просили"

Военный эксперт Алексей Леонков считает, что "Железный купол" будет символическим подарком для Украины и полноценно использоваться не сможет. Он объяснил, зачем Киеву такая система ПВО. "Давно просили", - отметил он.

Ранее американское издание Politico со ссылкой на собственный источник сообщило о новой поправке к оборонному бюджету Соединённых Штатов на следующий год. Эту поправку предложили члены конгресса. Она касается продажи или передачи Украине системы противовоздушной обороны "Железный купол", которая была разработана Израилем.

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович уже заявил, что если его стране передадут две таких системы, то получится "прикрыть или два города ключевых, или два объекта обороны, или два объекта критической инфраструктуры".

Алексей Леонков рассказал, что "Железный купол" – система весьма специфическая. Она в основном защищает от самодельных ракет. Это объясняется просто: Израиль разработал данную тактическую систему противоракетной обороны для защиты от атак из сектора Газа.

"Железный купол" работает по неуправляемым ракетам, дальность полёта которых не превышает 70 километров. Одна батарея способна защитить всего 150 квадратных километров территории.

По мнению военного эксперта, "Железный купол" – символический подарок Украине.

"Они очень давно просили [у США] хоть какую-то систему ПВО. <…> И вот американцы могут подкинуть им такую систему – такой своеобразный подарок с барского плеча", - произнёс Леонков в эфире радио Sputnik.

Он добавил, что имеющиеся у Украины системы ПВО в основном советского производства. По всей вероятности, они даже не технически не обслуживались так, как нужно.

Напомним, Джен Псаки был задан вопрос о "Железном куполе" для Украины. Пресс-секретаря Белого дома он поставил в тупик настолько, что она дважды пообещала уточнить информацию.