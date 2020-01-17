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"Желаете остаться?": Свою работу после отставки кабмина Лавров оценил предельно коротко. Улыбаясь

17 января 2020, 19:54  •  169 • Политика
Сергей Лавров, подводя итоги работы в 2019 году и отвечая на вопрос журналистки австрийского телевидения, в том числе, говорил о своей работе в новом кабмине. Журналист спросила: "Желаете остаться?" Зал засмеялся, Лавров улыбнулся и ответил предельно коротко.
И.о. министра иностранных дел России Сергей Лавров в ходе сегодняшней пресс-конференции поднял широкий спектр тем и ответил на вопросы корреспондентов. Австрийская журналистка задала вопрос, хочет ли он продолжать свою работу в правительстве в должности главы внешнеполитического ведомства. Зал засмеялся.
"Вы же давно журналистом работаете, - начал Сергей Лавров, улыбаясь. - Мне поручили исполнять обязанности, я исполняю".
После короткой реплики Лавров перешёл к другому вопросу журналистки и к ситуации в Иране. Она поинтересовалась, что сделает Россия для эскалации конфликта с США. Лавров отметил, что в данной ситуации следует понимать и позицию Ирана. И не загонять страну в угол.
Напомним, в эти дни формируется новое правительство России во главе с Михаилом Мишустиным. Дмитрий Медведев занял должность заместителя председателя Совета Безопасности России.

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