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"Ждём осеннего обострения": На Украине увидели связь между смертью Шишова и "печеньками Тихановской"
04 августа 2021, 22:10 • 152 • Политика
На Украине увидели прямую связь между смертью главы "Белорусского дома" Виталия Шишова и "печеньками Тихановской". Эксперты говорят: "Ждём осеннего обострения".
Такое мнение, в частности, высказал бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров, пишет портал "Народные новости". Политик считает, что осенью США могут активизировать массовые протесты как на Украине, так и в Белоруссии. По его словам, не случайно, что президент США Джо Байден встретился с белорусской оппозиционеркой Светланой Тихановской до встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. И не случайно белорусская спортсменка Кристина Тимановская попросила политического убежища на Западе.
Какими будут итоги осенних протестов, Килинкаров сказать затруднился. В теории они могут как привести к досрочным выборам, так и обернуться новым майданом.
Аналогичной точки зрения также придерживается депутат территориальной общины Украины Гордей Белов.
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