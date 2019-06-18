"Ждём конкретных фактов": Россия потребовала от США извинений за фейк-ньюс про ядерные испытания

Постпред России при международных организациях Михаил Ульянов оценил обвинения, озвученные Америкой в адрес России, на предмет нарушения ядерного моратория. Он отметил, что США при этом заявили, что будут поддерживать готовность в любой момент возобновить ядерные испытания.

"Вбросили в публичное пространство фейковую новость о "несоблюдении" Россией её добровольного моратория на проведение ядерных испытаний", - отметил Ульянов, как передаёт РИА Новости. Он отметил, что сначала эти обвинения прозвучали от Пентагона в форме несмелого предположения. Но уже спустя несколько недель о нарушении ядерного моратория уже от имени американского правительства заявили как о факте.

Ульянов отметил, что Москва ждёт от Вашингтона доказательств озвученных обвинений. В противном случае он требует принести извинения и опровергнуть неподтверждённые сведения.