Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Орешкин назвал своего нового заместителя "тяжелой артиллерией"
Берегись, водитель-алкаш: Путин ужесточил наказание за "пьяные" ДТП
"Это кибервойна": В России подтвердили атаку США на российскую инфраст...
"США отрабатывают КОНФЛИКТ на Иране!" Багдасаров дал прогноз на Третью...
Главная / Политика

"Ждём конкретных фактов": Россия потребовала от США извинений за фейк-ньюс про ядерные испытания

18 июня 2019, 03:54  •  4 • Политика
Россия потребовала от США подтвердить высказывания про ядерные испытания, якобы проведённые ею, конкретными фактами. В ином случае эти слова - не что иное, как фейк-ньюс, за которые нужно принести извинения.
Постпред России при международных организациях Михаил Ульянов оценил обвинения, озвученные Америкой в адрес России, на предмет нарушения ядерного моратория. Он отметил, что США при этом заявили, что будут поддерживать готовность в любой момент возобновить ядерные испытания.
"Вбросили в публичное пространство фейковую новость о "несоблюдении" Россией её добровольного моратория на проведение ядерных испытаний", - отметил Ульянов, как передаёт РИА Новости. Он отметил, что сначала эти обвинения прозвучали от Пентагона в форме несмелого предположения. Но уже спустя несколько недель о нарушении ядерного моратория уже от имени американского правительства заявили как о факте.
Ульянов отметил, что Москва ждёт от Вашингтона доказательств озвученных обвинений. В противном случае он требует принести извинения и опровергнуть неподтверждённые сведения.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



4
Источник
Похожие новости
17 июня 2019, 14:54
"Вот теперь возможный захватчик все поймет": В Польше обрадовались размещению американцев у границ
17 июня 2019, 21:24
"Это кибервойна": В России подтвердили атаку США на российскую инфраструктуру
17 июня 2019, 11:39
У "израильских" Голан теперь новый "хозяин"? Нетаньяху преподнёс Трампу провокационный подарок
17 июня 2019, 21:24
Берегись, водитель-алкаш: Путин ужесточил наказание за "пьяные" ДТП
17 июня 2019, 18:09
"В прыжке не только переобулся, но и переоделся": Гройсман предал Порошенко
17 июня 2019, 21:24
Орешкин рассказал об обязанностях Бабича на посту замминистра
Новости партнеров
 
Выбор дня
18 июня 2019, 00:39
"Испугались потерять место у кормушки": За что сторонники Навального затрав...
18 июня 2019, 00:24
Нечитаемые чернила: комиссия проверит работы школьников, написавших ЕГЭ «неправильным...
18 июня 2019, 00:24
«Максимальная сдержанность»: почему Европа не поддержала американскую трактовку инцид...
18 июня 2019, 00:39
Израиль упросил Штаты "лишить" свои истребители F-35 "невидимости"...
18 июня 2019, 00:39
"Зайти наверх", чтобы "сверху" все решили: Украинский Генштаб зам...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 июня 2019, 07:39
Что США покупают в России
14 июня 2019, 18:24
«Мы вернёмся домой»: как в мордовской женской колонии живут матери с детьми
12 июня 2019, 11:09
Эксперт оценил идею нового способа закупки Украиной российского газа
16 июня 2019, 06:24
Ряженые как основа государственной дискредитации России
16 июня 2019, 06:24
В Госдуме ответили на слова Порошенко об украинском трезубце в Крыму
13 июня 2019, 22:54
«Нафтогаз» ответил на предложение о мировом соглашении с «Газпромом»
13 июня 2019, 06:54
"Просто "прокатили" Зеленского": Военные и экономблок бунтуют против новой власти Киева
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.