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"Ждём конкретных фактов": Россия потребовала от США извинений за фейк-ньюс про ядерные испытания
18 июня 2019, 03:54 • 4 • Политика
Россия потребовала от США подтвердить высказывания про ядерные испытания, якобы проведённые ею, конкретными фактами. В ином случае эти слова - не что иное, как фейк-ньюс, за которые нужно принести извинения.
Постпред России при международных организациях Михаил Ульянов оценил обвинения, озвученные Америкой в адрес России, на предмет нарушения ядерного моратория. Он отметил, что США при этом заявили, что будут поддерживать готовность в любой момент возобновить ядерные испытания.
"Вбросили в публичное пространство фейковую новость о "несоблюдении" Россией её добровольного моратория на проведение ядерных испытаний", - отметил Ульянов, как передаёт РИА Новости. Он отметил, что сначала эти обвинения прозвучали от Пентагона в форме несмелого предположения. Но уже спустя несколько недель о нарушении ядерного моратория уже от имени американского правительства заявили как о факте.
Ульянов отметил, что Москва ждёт от Вашингтона доказательств озвученных обвинений. В противном случае он требует принести извинения и опровергнуть неподтверждённые сведения.
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