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"Ждём, когда Трамп потратит миллионы": Американцы высмеяли своего президента из-за туннеля Путина

18 июня 2020, 03:00  •  33 • Политика
Вчера стало известно, что в резиденции Владимира Путина установлен туннель, который производит дезинфекцию всех проходящих через него. Сегодня президент США может захотеть такой же. "Ждём, когда Трамп потратит миллионы", - уже высмеяли американцы своего лидера.
Телеканал CNN сообщил, что Кремль подтвердил наличие в Ново-Огарёво специального устройства - туннеля, который распыляет дезинфицирующий раствор. Мелкодисперсный водяной туман содержит вещества, уничтожающие бактерии и вирусы на одежде, обуви и открытых частях тела человека, а также на любых объектах.
Американское СМИ назвало Россию одной из стран, которые наиболее пострадали от пандемии. Привело оно и слова заместителя главы группы Mizotty, чей завод в Пензенской области и произвёл устройство для президента Путина. Такие туннели стали выпускать всего три недели назад. Применяющийся в агрегате антисептик называется "Анолит".
В комментариях к этой публикации CNN в социальных сетях американцы стали высмеивать американского президента. Они предположили, что Дональд Трамп обязательно захочет себе такой же.
"Боже мой, у Путина есть туннель для дезинфекции, через который люди должны пройти, прежде чем с ним увидятся. А теперь подождём и посмотрим, когда Трамп потратит миллионы, чтобы построить такой же. Он не может позволить Путину обойти его. Он должен иметь то же самое", - написала пользовательница Twitter @MattoonCarol.
"Трамп наверняка захочет построить туннель в Белом доме. Если его приятель Владимир может получить это, то Трамп тоже пожелает", - считает @GloriaMunro5.
Как напоминает телеканал "360", туннель был разработан пензенской компанией, о чём сообщил губернатор Иван Белозерцев.

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