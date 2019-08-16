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"Ждут серьезные последствия": Госдеп угрожает всем, кто связан с танкером Grace 1

16 августа 2019, 11:24  •  99 • В мире
Иранский танкер Grace 1, который в начале июля был задержан в Гибралтаре, занимался транспортировкой нефти из Ирана в Сирию, содействуя, таким образом, КСИР. Всех, кто связан с танкером, "ждут серьезные последствия", заявила глава пресс-службы Госдепа США Морган Ортэгус.
По ее словам, лицам, которые будут уличены в связи с иранским судном, может быть даже отказано во въезде на территорию Соединенных Штатов.
Ортэгус также напомнила о том, что КСИР в США считается "террористической организацией", поэтому последствия ограничительных мер могут коснуться и экипажей судов, которые содействуют КСИР и перевозят нефть из Ирана.
"Морское сообщество должно знать, что правительство США намерено аннулировать визы, которыми владеют члены таких экипажей. В случае с Grace 1 мы продолжим действовать в соответствии с существующей политикой в отношении тех, кто оказывает материальную поддержку КСИР", - отметила глава пресс-службы Госдепа.
Для того чтобы перекрыть Ирану доступ к ресурсам, которые требуются ему для участия в "дестабилизирующей и злонамеренной деятельности в Сирии и других местах", Вашингтон готов использовать весь возможный "набор инструментов", пишет ТАСС.
Напомним, иранский танкер Grace 1, следовавший в Сирию, был задержан 4 июля властями Гибралтара. При этом отмечалось, что решение о задержании было принято без запросов от иных стран, но "на основании нарушений существующих законов" в связи с "информацией, которая касается предположительно сирийского направления судна и его груза". Таким образом, танкер действовал "в нарушение санкций Евросоюза против Сирии".
15 августа иранское судно было отпущено. Об освобождении танкера объявил посол Ирана в Лондоне Хамид Баидинежад. По его информации, в последние 20 дней иранская сторона вела активные переговоры с гибралтарскими властями по вопросу задержания судна.
"По решению властей и суда Гибралтара иранский танкер был освобожден", - написал Баидинежад в своем "Твиттере". Он также отметил, что американская сторона "в последнюю минуту безумно противилась этому", однако судно уже в ближайшее время покинет Гибралтар.

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