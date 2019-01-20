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"Жду ответа, как ваучер члена кабинета": Захарова задала Чубайсу неудобный вопрос

20 января 2019, 02:09  •  128 • Политика
Журналиста Владимира Соловьева восхитило то, как пресс-секретарь МИД Марии Захарова "припечатала" неудобным вопросом Анатолия Чубайса, заявившего о "бедной" России.
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова посоветовала председателю правления "Роснано" Анатолию Чубайсу озаботиться проблемами бедных слоев населения.
Ранее Чубайс заявил о том, что Россия якобы является одной из самых "энергорасточительных" и бедных стран мира. Поэтому он поддерживает инициативу о введении социальной нормы энергопотребления.
Комментируя ситуацию, Захарова поинтересовалась у главы "Роснано", какие меры тот принял для помощи бедным гражданам. При этом не стоит забывать, что РФ является одной из богатейших стран мира.
"А вот почему "значительная часть населения живет бедно или очень бедно", хотелось бы узнать у человека, десятилетиями являвшегося членом правительства и топ-менеджером ключевых направлений отечественной экономики и промышленности, поподробнее. Жду ответа, как ваучер члена кабинета", - иронично написала дипломат в Facebook.
На ситуацию уже отреагировал журналист Владимир Соловьев, до этого вступивший в перепалку с Анатолием Чубайсом.
"Припечатала так припечатала", - восхитился он.

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