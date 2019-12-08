"Ждите, тем интересней будет итог": Козак о переговорах Путина и Лукашенко

В Бочаровом Ручье в Сочи завершились переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко. Лидеры двух государств обсуждали вопросы интеграции и сотрудничества.

В общей сложности беседа длилась более четырёх часов, включая обед. Как сообщает Telegram-канал "Пул №3", вице-премьер России Дмитрий Козак дважды выходил из зала на "перекур", однако никаких подробностей разговора раскрывать не стал.

"Ждите, тем интересней будет итог", - посоветовал он.

Между тем пока заявлений для прессы ни Путин, ни Лукашенко не делали. По некоторой информации, белорусский лидер уже покинул Бочаров Ручей, так и не выйдя к журналистам.