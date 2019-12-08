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"Ждите, тем интересней будет итог": Козак о переговорах Путина и Лукашенко

08 декабря 2019, 14:39  •  188 • Политика
В Сочи проходит встреча лидеров России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Они обсудили вопросы интеграции и перспективы сотрудничества. Разговор продолжился за обедом, и буквально несколько минут назад переговоры подошли к концу. Выходивший дважды на "перекур" вице-премьер России Дмитрий Козак не стал выдавать журналистам детали, посоветовав подождать, потому что итог, по его словам, будет интересный.
В Бочаровом Ручье в Сочи завершились переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко. Лидеры двух государств обсуждали вопросы интеграции и сотрудничества.
В общей сложности беседа длилась более четырёх часов, включая обед. Как сообщает Telegram-канал "Пул №3", вице-премьер России Дмитрий Козак дважды выходил из зала на "перекур", однако никаких подробностей разговора раскрывать не стал.
"Ждите, тем интересней будет итог", - посоветовал он.
Между тем пока заявлений для прессы ни Путин, ни Лукашенко не делали. По некоторой информации, белорусский лидер уже покинул Бочаров Ручей, так и не выйдя к журналистам.

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