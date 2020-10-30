"Ждите смуту. Ждите": Бутина поделилась нехорошим прогнозом на выборы в США

Мария Бутина сообщила, что решением Верховного суда Соединённых Штатов Северная Каролина получила право заниматься подсчётом бюллетеней ещё девять дней после закрытия избирательных участков.

По мнению автора Telegram-канала "Мария Бутина", 4 ноября мир не узнает имя нового президента США. После основного дня голосования начнутся судебные тяжбы кандидатов, которые закончатся, в лучшем случае, 20 января 2021 года. И то только потому, что на конец января назначен день инаугурации нового главы государства.

"Потому ждите смуту. Ждите", - предупреждает Бутина.

Она призывает не радоваться этой политической нестабильности, потому что США являются частью мирового экономического сообщества, а значит, "турбулентность пойдёт по всему геополитическому организму".

Бутина не исключает, что для России это, может, и неплохо окажется в результате, но, "как и любая ломка", будет неприятно.

Скриншот: Telegram/@mariabutina