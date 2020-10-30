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"Ждите смуту. Ждите": Бутина поделилась нехорошим прогнозом на выборы в США

30 октября 2020, 14:05  •  234 • Политика
Мария Бутина считает, что после выборов президента США начнётся турбулентность. Поводом поделиться нехорошим прогнозом стало недавнее решение американского Верховного суда. "Ждите смуту. Ждите", - предупреждает Бутина.
Мария Бутина сообщила, что решением Верховного суда Соединённых Штатов Северная Каролина получила право заниматься подсчётом бюллетеней ещё девять дней после закрытия избирательных участков.
По мнению автора Telegram-канала "Мария Бутина", 4 ноября мир не узнает имя нового президента США. После основного дня голосования начнутся судебные тяжбы кандидатов, которые закончатся, в лучшем случае, 20 января 2021 года. И то только потому, что на конец января назначен день инаугурации нового главы государства.
"Потому ждите смуту. Ждите", - предупреждает Бутина.
Она призывает не радоваться этой политической нестабильности, потому что США являются частью мирового экономического сообщества, а значит, "турбулентность пойдёт по всему геополитическому организму".
Бутина не исключает, что для России это, может, и неплохо окажется в результате, но, "как и любая ломка", будет неприятно.
Скриншот: Telegram/@mariabutina

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