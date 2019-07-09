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"Ждет, когда въедут по морде": Зейналова обличила Габунию

09 июля 2019, 00:24  •  72 • Политика
Телеведущая Ирада Зейналова обличила грузинского коллегу Георгия Габунию, который ранее матом оскорбил в эфире президента России Владимира Путина. "Ждет, когда въедут по морде", - считает Зейналова, добавляя, что справедливое наказание Габуния непременно выдаст за политическое преследование.
Об этом российская телеведущая написала в своем Фейсбуке. Она отметила, что своей выходкой Габуния опозорил всю страну, но сам этого не понимает: "Сделал он – а стыдно нам".
По мнению Зейналовой, своим "поступком" грузинский ведущий страшно горд, ведь про него написала в итоге сама грузинский президент. "Ждет, когда въедут по морде, — это будет за политику, этопутинвиноват", - с сарказмом отметила ведущая.
Она добавила, что всегда считала грузинский народ князьями и интеллигентами, а увидела среди них "такое фу". Зейналова обличила Габунию, сказав в том числе, что даже провокатора из него не вышло – позорник по всем пунктам.
"И вопрос у меня к нему очень простой: неужели не придумал менее позорного для своей страны способа бороться с собственным ощущением ничтожества? Ну фу же", - закончила она.

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