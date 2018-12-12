"Ждем гнуснейшей подлейшей атаки на Россию": Ордуханян о перспективах отставки Терезы Мэй

Доктор политических наук Рафаэль Ордуханян в разговоре с Царьградом о перспективах отставки британского премьера Терезы Мэй и смене европейской политической элиты высказал мнение, что любая политическая нестабильность в ЕС и США вызовет обострение русофобии. "Ждем гнуснейшей подлейшей атаки на Россию", - предупредил он.

Отставка Терезы Мэй с поста главы британского правительства - не единственное ожидаемое изменение в западном политическом ландшафте. По угрозой импичмента находится президент США Дональд Трамп, довольно шатким является положение президента Франции Эммануэля Макрона. Фактически меняется вся основная элита западного мира, отмечает политолог-американист, доктор политических наук Рафаэль Ордуханян.

"И в этой связи нам надо учитывать только одну вещь. Дело в том, что, как мы с вами знаем из прошлых событий, любое обострение внутриполитической борьбы моментально создает предпосылки для разыгрывания русофобской карты. Мы должны ожидать совершенно гнуснейшую подлейшую политическую атаку на Россию. И это, собственно говоря, уже начинается", - предупредил эксперт в разговоре с Царьградом.

По мнению эксперта, в этой связи непринципиально, кто придет на смену нынешним политикам, поскольку общий тренд будет по-прежнему сохраняться. Так, уверен Ордуханян, даже если правительство Великобритании возглавит главный идейный противник Мэй, лейборист Джереми Корбин, его риторика по отношению к России будет точно такой же.

Помимо США, Британии, Франции и Германии, где Ангела Меркель уже начала отход от власти, тектонические сдвиги политического поля могут произойти где угодно, полагает собеседник Царьграда. Зависеть это будет от экономической ситуации в конкретных странах.

"Допустим, если взять Италию и Испанию - это огромный внешний долг и безработица. И у каждой страны свои тараканы, свои скелеты в шкафу. Поэтому причиной этого может быть все что угодно. А вот предлог для каких-либо выступлений, как мы увидим во Франции, может быть абсолютно другой. Какое-то неверное движение. В любой стране, которая позволит себе какое-то резкое неверное движение в области политического развития, население, которое сейчас настолько наэлектризовано, моментально отреагируют. Это может быть Польша, это может быть Норвегия, все что угодно", - уверен Ордуханян.

В разговоре с Царьградом политолог подчеркнул, что общий тренд нестабильности Евросоюза, вызванный иммиграционным кризисом, брекзитом и остальными событиями, обуславливает такую ситуацию. И под угрозой политического кризиса может оказаться любая страна, которая даст к этому повод, даже самая благополучная. Так, даже в Швейцарии население выступало против миграционной политики властей.

"Поэтому мы должны просто сохранять абсолютное спокойствие в этом плане. Но понимать, что в любом случае будет разыграна русофобская карта. Потому что все они будут винить, если они даже в беспорядках во Франции нас стали винить, это все равно будет разыгрываться именно русофобская карта. Для нас принципиально ничего не поменяется", - заключил он.

Напомним, в среду, 12 декабря, в британском парламенте должно пройти голосование по вотуму недоверия Терезе Мэй. В тайном голосовании примет участие вся фракция тори в палате общин - 315 депутатов. Для того чтобы сохранить свой пост, Мэй нужно набрать не менее 158 голосов. В противном случае она будет смещена с поста лидера Консервативной партии и автоматически потеряет право возглавлять кабинет министров.

Согласование нового лидера тори может занять несколько недель, и это может серьезно повлиять на и без того затянувшийся процесс переговоров по поводу сделки с ЕС по брекзиту. Новость о предстоящем голосовании застала Мэй в европейском турне, когда она пыталась добиться от лидеров Евросоюза уступок по поводу сухопутной границы Великобритании и Ирландии, которая стала камнем преткновения для сторонников и противников брекзита.

Напомним, Тереза Мэй, вторая женщина на посту главы британского правительства после Маргарет Тэтчер, ранее занимала посты министра по делам женщин и внутренних дел.

Географ по образованию, она с 1986 года целенаправленно занималась политической карьерой. На протяжении почти 20 лет оставалась на вторых ролях. Получила известность, первой из британских политиков своего уровня высказавшись в поддержку однополых браков.

Во время кампании 2016 года она поддерживала премьера Дэвида Кэмерона и высказывалась категорически против брекзита. Однако после победы евроскептиков на референдуме заявила о своих претензиях на пост главы консерваторов и, соответственно, пост премьера. Первые месяцы в должности главы кабмина Мэй занималась подготовкой "закона Алана Тьюринга" о посмертном помиловании содомитов.

После инцидента в Солсбери Мэй фактически возглавила антироссийскую кампанию Запада. Она лично озвучила обвинения в адрес Москвы, не приведя никаких доказательств.