|
"Ждать санкций против Украины?" Соловьев отреагировал на проверку США украинского списка политиков и бизнесменов
11 января 2019, 11:24 • 24 • Политика
В США проверяют список украинских политиков и бизнесменов, участвовавших в инаугурации Трампа. Есть мнение, что они могли повлиять на американские выборы. На ситуацию отреагировал журналист Владимир Соловьев, задав простой вопрос: "Ждать санкций против Украины?"
Спецпрокурор США по делу о якобы "российском вмешательстве" Роберт Мюллер изучает список украинских политиков и бизнесменов, присутствовавших на инаугурации американского лидера Дональда Трампа. "Могли повлиять на выборы", - уверены американские эксперты.
К слову, ранее вместо списка с украинскими политиками и бизнесменами американские СМИ вбрасывали информацию об очередном русском следе. Как бы там ни было, версия вмешательства российских представителей все еще не находит подтверждения в США.
Тем временем тележурналист и ведущий Владимир Соловьев иронично комментирует заявление об изучении списка украинских персон, которые "могли повлиять на выборы" в США.
"Ждать санкций против Украины?" - с улыбкой спрашивает он.
Комментаторы на личной странице Соловьева в Twitter оценили заход.
"Для Запада Украина - эдакая священная корова. Не важно, что больная, голодная и вообще рехнутая на всю голову - докторами ни-ни", - пишет Ксения Самсонова.
"При чём тут Украина, это злая Россиюшка, управляя бедными укропитеками, манипулировала выборами в СГА!" - добавляет Василий Русин.
"Слушайте, так тогда каждый свободный украинский журналист писал, что украинская диаспора все порешает. И реально может повлиять на итоги выборов", - добавляет Кирилл Ивкин.
Подпишитесь на нас
24
Похожие новости
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
04 января 2019, 19:54
|
05 января 2019, 13:39
|
04 января 2019, 16:39
|
06 января 2019, 17:39
|
10 января 2019, 02:54
|
06 января 2019, 00:54
|
05 января 2019, 21:54