"Ждать санкций против Украины?" Соловьев отреагировал на проверку США украинского списка политиков и бизнесменов

В США проверяют список украинских политиков и бизнесменов, участвовавших в инаугурации Трампа. Есть мнение, что они могли повлиять на американские выборы. На ситуацию отреагировал журналист Владимир Соловьев, задав простой вопрос: "Ждать санкций против Украины?"

Спецпрокурор США по делу о якобы "российском вмешательстве" Роберт Мюллер изучает список украинских политиков и бизнесменов, присутствовавших на инаугурации американского лидера Дональда Трампа. "Могли повлиять на выборы", - уверены американские эксперты.

К слову, ранее вместо списка с украинскими политиками и бизнесменами американские СМИ вбрасывали информацию об очередном русском следе. Как бы там ни было, версия вмешательства российских представителей все еще не находит подтверждения в США.

Тем временем тележурналист и ведущий Владимир Соловьев иронично комментирует заявление об изучении списка украинских персон, которые "могли повлиять на выборы" в США.

"Ждать санкций против Украины?" - с улыбкой спрашивает он.

Комментаторы на личной странице Соловьева в Twitter оценили заход.

"Для Запада Украина - эдакая священная корова. Не важно, что больная, голодная и вообще рехнутая на всю голову - докторами ни-ни", - пишет Ксения Самсонова.

"При чём тут Украина, это злая Россиюшка, управляя бедными укропитеками, манипулировала выборами в СГА!" - добавляет Василий Русин.

"Слушайте, так тогда каждый свободный украинский журналист писал, что украинская диаспора все порешает. И реально может повлиять на итоги выборов", - добавляет Кирилл Ивкин.

При чём тут Украина, это злая Россиюшка управляя бедными укропитеками манипулировала выборами в СГА! — Русин Василий (@RusinVasiliy) 11 января 2019 г.

Для запада Украина - эдакая священная корова. Не важно, что больная, голодная и вообще, рехнутая на всю голову - докторами ни-ни. — Самсонова Ксения (@SamsonovaXenia) 11 января 2019 г.