"Ждать недолго": Лавров заинтриговал "встречей в верхах"

Глава МИД России Сергей Лавров вслед за Кремлём заинтриговал встречей в верхах - саммитом президентов Владимира Путина и Джо Байдена. "Ждать осталось совсем недолго", - отметил министр.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал скорое заявление Кремля по грядущей встрече Владимира Путина и Джо Байдена. Похожую интригу сохранил и министр иностранных дел России Сергей Лавров.

В разговоре с журналистами он напомним, что ранее уже в России "позитивно оценили предложение президента США Байдена провести встречу в верхах".