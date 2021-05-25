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"Ждать недолго": Лавров заинтриговал "встречей в верхах"
25 мая 2021, 14:35 • 207 • Политика
Глава МИД России Сергей Лавров вслед за Кремлём заинтриговал встречей в верхах - саммитом президентов Владимира Путина и Джо Байдена. "Ждать осталось совсем недолго", - отметил министр.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал скорое заявление Кремля по грядущей встрече Владимира Путина и Джо Байдена. Похожую интригу сохранил и министр иностранных дел России Сергей Лавров.
В разговоре с журналистами он напомним, что ранее уже в России "позитивно оценили предложение президента США Байдена провести встречу в верхах".
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