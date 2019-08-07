"Ждали увеличения турпотока из России, но...": Грузия подсчитала убытки

Минимальная сумма, которую недополучили туроператоры, гостиницы, рестораны и кафе, - 44,3 миллиона долларов. Об этом рассказала глава Национальной администрации туризма Грузии Мариам Квиривишвили.

И всё это - последствия массовых беспорядков, начавшихся в Тбилиси 20 июня и организованных местной оппозицией, главным лозунгом которых был слоган "Россия - оккупант". После этого российские туристы отказались от поездок в страну, где сильны русофобские настроения среди некоторой части населения.

К примеру, в прошлом году в июле в Грузии побывало около 170 тысяч туристов из России. В этом году - только 159 тысяч. Впрочем, в Тбилиси не теряют оптимизма, надеясь на то, что российские туристы не откажутся от поездок в страну.