"Жажда денег затмила разум офицеров": Сотрудник СБУ разоблачил украинскую спецслужбу

Соответствующее анонимное письмо пришло автору Telegram-канала "Джокер ДНР", который часто публикует украинские инсайды.

СБУ превращается в главный коррупционный орган, в котором процветает коррупция и злоупотребление служебным положением. Жажда денег затмила разум офицеров, которые забыли о чести и достоинстве, - говорится в тексте.

По словам автора письма, через СБУ, в частности, проходят денежные потоки от контрабанды и незаконной миграции в Донбассе. Даже жители населённых пунктов, расположенных вдоль линии разграничения, терпят поборы. Сотрудник службы безопасности Украины писал своему руководству, в прокуратуру, в налоговую службу и в Госбюро расследований, однако никакой реакции не последовало.

В качестве примера коррупции он привёл недавний случай, когда один из высокопоставленных офицеров слил информацию про спецоперацию с задержанием граждан РФ в Белоруссии.

Скриншот:Telegram/Джокер ДНР