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"Жажда денег затмила разум офицеров": Сотрудник СБУ разоблачил украинскую спецслужбу
27 октября 2020, 23:45 • 35 • Политика
Сотрудник СБУ разоблачил украинскую спецслужбу, которая сегодня превратилась в главный коррупционный орган страны. Он заявил, что "жажда денег затмила разум офицеров, которые забыли о чести".
Соответствующее анонимное письмо пришло автору Telegram-канала "Джокер ДНР", который часто публикует украинские инсайды.
По словам автора письма, через СБУ, в частности, проходят денежные потоки от контрабанды и незаконной миграции в Донбассе. Даже жители населённых пунктов, расположенных вдоль линии разграничения, терпят поборы. Сотрудник службы безопасности Украины писал своему руководству, в прокуратуру, в налоговую службу и в Госбюро расследований, однако никакой реакции не последовало.
В качестве примера коррупции он привёл недавний случай, когда один из высокопоставленных офицеров слил информацию про спецоперацию с задержанием граждан РФ в Белоруссии.
Скриншот:Telegram/Джокер ДНР
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