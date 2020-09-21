"Жара" в Белоруссии: В Минске - задержания, в Бресте - слезоточивый газ и стрельба

В Минске и других городах Белоруссии начались задержания участников несанкционированных акций протеста. Подробностями ситуации поделилась пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

По её словам, в столице Белоруссии уже задержано порядка 10 человек. Также задержания проходят в других городах страны, однако оперативной информации на этот счёт пока нет.

Все задержания связаны исключительно с нарушением законодательства о массовых мероприятиях, - сказала пресс-секретарь МВД Белоруссии в комментарии "РИА Новости".

Сообщается, что в Бресте белорусская полиция применила против протестующих слезоточивый газ. Идут задержания участников акции. Также поступает информация от очевидцев о стрельбе в воздух.