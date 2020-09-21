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"Жара" в Белоруссии: В Минске - задержания, в Бресте - слезоточивый газ и стрельба
21 сентября 2020, 02:10 • 123 • Политика
В ходе акций протеста в Минске задержали более 10 человек. В Бресте применили слезоточивый газ. "Все задержания связаны исключительно с нарушением законодательства о массовых мероприятиях", - заявили в МВД Белоруссии.
В Минске и других городах Белоруссии начались задержания участников несанкционированных акций протеста. Подробностями ситуации поделилась пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.
По её словам, в столице Белоруссии уже задержано порядка 10 человек. Также задержания проходят в других городах страны, однако оперативной информации на этот счёт пока нет.
Сообщается, что в Бресте белорусская полиция применила против протестующих слезоточивый газ. Идут задержания участников акции. Также поступает информация от очевидцев о стрельбе в воздух.
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