"Жалоба зарегистрирована": ЕСПЧ принял иск России к Украине

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 23 июля принял иск России к Украине. В Страсбурге заявили, что жалоба была успешно зарегистрирована.

В опубликованном коммюнике ЕСПЧ утверждается, что Россия подала иск 22 июля на основании статьи 33 Европейской конвенции по правам человека ("Межгосударственные дела").

Это первая межгосударственная жалоба, инициированная Россией. Эта жалоба была зарегистрирована под номером 36958/21, - говорится в сообщении.

Напомним, что Россия впервые в своей истории подала иск на другое государство в ЕСПЧ. Заявитель обвиняет Украину в массовых нарушениях прав человека. В частности, речь идёт о поджоге националистами одесского Дома профсоюзов и последующее укрывательство виновных от суда. О развязывании войны в Донбассе против собственного народа. А также о крушении малайзийского самолёта "Боинг-777" (рейс MH17), которое произошло из-за того, что Украина не закрыла воздушное пространство в районе проведения боевых действий.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что ситуация с правами человека на Украине со времён незаконного госпереворота 2014 года не только не улучшилась, но ещё сильнее деградировала.