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"Жалоба зарегистрирована": ЕСПЧ принял иск России к Украине
23 июля 2021, 19:35 • 115 • Политика
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 23 июля принял иск России к Украине. В Страсбурге заявили, что жалоба была успешно зарегистрирована.
В опубликованном коммюнике ЕСПЧ утверждается, что Россия подала иск 22 июля на основании статьи 33 Европейской конвенции по правам человека ("Межгосударственные дела").
Напомним, что Россия впервые в своей истории подала иск на другое государство в ЕСПЧ. Заявитель обвиняет Украину в массовых нарушениях прав человека. В частности, речь идёт о поджоге националистами одесского Дома профсоюзов и последующее укрывательство виновных от суда. О развязывании войны в Донбассе против собственного народа. А также о крушении малайзийского самолёта "Боинг-777" (рейс MH17), которое произошло из-за того, что Украина не закрыла воздушное пространство в районе проведения боевых действий.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что ситуация с правами человека на Украине со времён незаконного госпереворота 2014 года не только не улучшилась, но ещё сильнее деградировала.
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