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"Жалоб нет": В посольстве России рассказали о ситуации с задержанной Сапегой
25 мая 2021, 21:55 • 72 • Политика
Представитель посольства России встретился с задержанной в Белоруссии гражданкой России Софией Сапегой, которая призналась в публикации личных данных белорусских силовиков.
Русский дипломат встретился с задержанной в Белоруссии гражданкой России Софией Сапегой, снятой с рейса Ryanair и задержанной вместе с экс-главредом экстремистского Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем. Девушка призналась, что вела Telegram-канал, где публиковала личные данные сотрудников правоохранительных органов Белоруссии.
В посольстве России рассказали, что София Сапега после задержания чувствует себя нормально. Также отмечается, что у девушки нет жалоб на некорректное обращение в адрес белорусских правоохранителей.
- заявил пресс-атташе представительства России.
В посольстве добавили, что Россия ожидает от властей Белоруссии официальной информации о выбранной мере пресечения задержанной в Минске Сапеге.
Напомним, что девушка рассказала на допросе, что вела Telegram-канал "Чёрная книга Белоруссии". Это аналог украинского экстремистского сайта "Миротворец", где публикуются данные белорусских силовиков для того, чтобы любой мог совершить расправу над ними.
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