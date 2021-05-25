"Жалоб нет": В посольстве России рассказали о ситуации с задержанной Сапегой

Представитель посольства России встретился с задержанной в Белоруссии гражданкой России Софией Сапегой, которая призналась в публикации личных данных белорусских силовиков.

Русский дипломат встретился с задержанной в Белоруссии гражданкой России Софией Сапегой, снятой с рейса Ryanair и задержанной вместе с экс-главредом экстремистского Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем. Девушка призналась, что вела Telegram-канал, где публиковала личные данные сотрудников правоохранительных органов Белоруссии.

В посольстве России рассказали, что София Сапега после задержания чувствует себя нормально. Также отмечается, что у девушки нет жалоб на некорректное обращение в адрес белорусских правоохранителей.

Посольство России предпринимает все необходимые меры по защите задержанной в Минске россиянки Сапеги, продолжит оказывать ей поддержку,

- заявил пресс-атташе представительства России.

В посольстве добавили, что Россия ожидает от властей Белоруссии официальной информации о выбранной мере пресечения задержанной в Минске Сапеге.

Напомним, что девушка рассказала на допросе, что вела Telegram-канал "Чёрная книга Белоруссии". Это аналог украинского экстремистского сайта "Миротворец", где публикуются данные белорусских силовиков для того, чтобы любой мог совершить расправу над ними.