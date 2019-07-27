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"Жалоб нет": Российские дипломаты поговорили с нашими моряками на задержанном в Иране танкере

27 июля 2019, 13:39  •  49 • Политика
Дипломаты встретились с российскими гражданами на задержанном в Иране танкере. По их данным, моряки обеспечены всем необходимым, состояние здоровья хорошее, "жалоб на условия нет".
Сейчас стало известно о том, что сотрудники посольства России в Тегеране встретились с российскими моряками на борту задержанного Ираном судна Stena Impero.
Об этом сообщает журналистам пресс-секретарь дипмиссии Андрей Ганенко.
"Поговорили с российскими гражданами, их состояние здоровья хорошее, жалоб на условия нет, - цитирует "Интерфакс". - Они обеспечены всем необходимым".
Отмечается, что пока члены экипажа будут оставаться на борту судна, не смогут его покидать. Тем не менее им разрешили связываться со своими близкими и родными.
Что касается сроков возвращения российских моряков на родину, то здесь наше посольство остается в тесном контакте с Тегераном.
На прошлой неделе Корпус стражей Исламской революции Ирана сообщил, что в Ормузском проливе за нарушение международных правил судоходства был задержан танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом. Судно отконвоировано в порт Бандар-Аббас в иранской провинции Хормозган. Среди экипажа Stena Impero трое граждан России.
Причиной задержания танкера иранская сторона назвала необходимость проведения расследования факта столкновения танкера с рыболовецким судном.

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