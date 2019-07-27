"Жалоб нет": Российские дипломаты поговорили с нашими моряками на задержанном в Иране танкере

Сейчас стало известно о том, что сотрудники посольства России в Тегеране встретились с российскими моряками на борту задержанного Ираном судна Stena Impero.

Об этом сообщает журналистам пресс-секретарь дипмиссии Андрей Ганенко.

"Поговорили с российскими гражданами, их состояние здоровья хорошее, жалоб на условия нет, - цитирует "Интерфакс". - Они обеспечены всем необходимым".

Отмечается, что пока члены экипажа будут оставаться на борту судна, не смогут его покидать. Тем не менее им разрешили связываться со своими близкими и родными.

Что касается сроков возвращения российских моряков на родину, то здесь наше посольство остается в тесном контакте с Тегераном.

На прошлой неделе Корпус стражей Исламской революции Ирана сообщил, что в Ормузском проливе за нарушение международных правил судоходства был задержан танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом. Судно отконвоировано в порт Бандар-Аббас в иранской провинции Хормозган. Среди экипажа Stena Impero трое граждан России.

Причиной задержания танкера иранская сторона назвала необходимость проведения расследования факта столкновения танкера с рыболовецким судном.