Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Фото встречи Зеленского в США вызвало вопросы: "Что там за гробик на колёса...
"Опасный самообман": Политолог объяснила, как Зеленский из США постави...
Упреки Зеленского о газе Михеев разбил одним вопросом: "Так зачем тебе тран...
Скабеева показала видео: "Вот что интересует журналистов на встрече Байдена...
Главная / Политика

"Жалкой подачки" США Украине хватит на полдня войны с Россией - юрист

03 сентября 2021, 12:45  •  130 • Политика
Политический юрист Виталий Серуканов оценил военную помощь, которую США предоставили Украине. По его словам, этой "жалкой подачки" хватит Украине на полдня войны с Россией, если Киев всё же рискнёт развязать вооружённый конфликт с соседом.
Об этом эксперт заявил, комментируя недавний визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. В целом он охарактеризовал эту поездку фразой: "Коридорного просителя пустили в кабинет".
Серуканов считает, что Украина не получила ничего от американского турне Зеленского. Те 60 млн долларов, которые американские власти выделили Киеву в качестве "военной помощи", являются крошками с барского стола.
Эта жалкая подачка - 60 млн долларов. Если украинская армия на полном серьёзе собирается воевать с Россией, это, наверное, полдня боевых действий при самом лучшем раскладе,
- отметил политический юрист.
Телеведущий Андрей Норкин в свою очередь обратил внимание на слова Зеленского об энергетике. Президент Украины, говоря о "Северном потоке - 2", заявил, что русский газ - "самый грязный". А буквально в следующем предложении попросил у американцев помощи, чтобы сохранить транзит "грязного газа" в Европу.
Отметим, что США также обещали Украине кредит на 3 млрд долларов. Но эти деньги Киеву придётся возвращать с процентами. К тому же обязательным условием кредита стала покупка американских товаров. То есть Вашингтон фактически профинансировал собственный экспорт.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





130
Источник
Похожие новости
03 сентября 2021, 01:45
Украинский МИД возмутился "саботажем" России
03 сентября 2021, 03:35
Силуанов не смог сдержать эмоций при Путине: "Денег не хватает?"
03 сентября 2021, 01:45
Зеленскому в США подарили пособие по лечению головы. Захарова не удержалась от вопроса
03 сентября 2021, 07:15
Американцам об этом не расскажут: Зеленский публично солгал о самолётах Украины
03 сентября 2021, 03:35
"Мы 30 лет ничего не создавали": Зеленский заявил, что Украина готова стать лидером Европы
03 сентября 2021, 07:15
Соратнице Зеленского хватило четырёх слов, чтобы разгадать позу Байдена
Новости партнеров
 
Выбор дня
03 сентября 2021, 01:45
Украинский МИД возмутился "саботажем" России
03 сентября 2021, 03:35
Силуанов не смог сдержать эмоций при Путине: "Денег не хватает?"
03 сентября 2021, 01:45
Зеленскому в США подарили пособие по лечению головы. Захарова не удержалась от вопрос...
03 сентября 2021, 07:15
Американцам об этом не расскажут: Зеленский публично солгал о самолётах Украины
03 сентября 2021, 03:35
"Мы 30 лет ничего не создавали": Зеленский заявил, что Украина готова стать...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 августа 2021, 18:20
Убивали не террористы: Очевидцы бойни в Кабуле рассказали о скрытом в США факте
28 августа 2021, 02:45
"Визит Зеленского в США теряет смысл": Байден уже отдал приказ Пентагону по Украине
29 августа 2021, 19:05
Выступление русского бойца на "АрМИ-2021" завершилось возгласами восхищения
29 августа 2021, 09:00
Россия отказывается от услуг учителей
31 августа 2021, 01:20
Россия отказалась поддержать резолюцию СБ ООН по Афганистану: Постпред назвал причины
30 августа 2021, 18:00
"Никогда вообще": Неприятные откровения крымчанина об Украине удивили журналиста из Киева
02 сентября 2021, 04:40
"Опасный самообман": Политолог объяснила, как Зеленский из США поставил под удар украинцев
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.