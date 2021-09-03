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"Жалкой подачки" США Украине хватит на полдня войны с Россией - юрист
03 сентября 2021, 12:45 • 130 • Политика
Политический юрист Виталий Серуканов оценил военную помощь, которую США предоставили Украине. По его словам, этой "жалкой подачки" хватит Украине на полдня войны с Россией, если Киев всё же рискнёт развязать вооружённый конфликт с соседом.
Об этом эксперт заявил, комментируя недавний визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. В целом он охарактеризовал эту поездку фразой: "Коридорного просителя пустили в кабинет".
Серуканов считает, что Украина не получила ничего от американского турне Зеленского. Те 60 млн долларов, которые американские власти выделили Киеву в качестве "военной помощи", являются крошками с барского стола.
- отметил политический юрист.
Телеведущий Андрей Норкин в свою очередь обратил внимание на слова Зеленского об энергетике. Президент Украины, говоря о "Северном потоке - 2", заявил, что русский газ - "самый грязный". А буквально в следующем предложении попросил у американцев помощи, чтобы сохранить транзит "грязного газа" в Европу.
Отметим, что США также обещали Украине кредит на 3 млрд долларов. Но эти деньги Киеву придётся возвращать с процентами. К тому же обязательным условием кредита стала покупка американских товаров. То есть Вашингтон фактически профинансировал собственный экспорт.
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