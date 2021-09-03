"Жалкой подачки" США Украине хватит на полдня войны с Россией - юрист

Политический юрист Виталий Серуканов оценил военную помощь, которую США предоставили Украине. По его словам, этой "жалкой подачки" хватит Украине на полдня войны с Россией, если Киев всё же рискнёт развязать вооружённый конфликт с соседом.

Об этом эксперт заявил, комментируя недавний визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. В целом он охарактеризовал эту поездку фразой: "Коридорного просителя пустили в кабинет".

Серуканов считает, что Украина не получила ничего от американского турне Зеленского. Те 60 млн долларов, которые американские власти выделили Киеву в качестве "военной помощи", являются крошками с барского стола.

Эта жалкая подачка - 60 млн долларов. Если украинская армия на полном серьёзе собирается воевать с Россией, это, наверное, полдня боевых действий при самом лучшем раскладе,

- отметил политический юрист.

Телеведущий Андрей Норкин в свою очередь обратил внимание на слова Зеленского об энергетике. Президент Украины, говоря о "Северном потоке - 2", заявил, что русский газ - "самый грязный". А буквально в следующем предложении попросил у американцев помощи, чтобы сохранить транзит "грязного газа" в Европу.

Отметим, что США также обещали Украине кредит на 3 млрд долларов. Но эти деньги Киеву придётся возвращать с процентами. К тому же обязательным условием кредита стала покупка американских товаров. То есть Вашингтон фактически профинансировал собственный экспорт.