"Жалко, но…": Лавров процитировал Путина, говоря о своей отставке

Министр иностранных дел России Сергей Лавров процитировал президента Владимира Путина, когда отвечал на вопрос журналистов. "Жалко, но решать им", - сказал глава государства, говоря о предстоящих выборах.

Ранее Владимир Путин отвечал на вопрос модератора пленарного заседания ВЭФ Сергея Брилёва, не жалко ли ему отпускать министров Сергея Шойгу и Сергея Лаврова в Госдуму. Теперь у главы МИД России поинтересовались, оставит ли он свой пост после выборов.

"Президент ответил коротко, но не одним словом. Он сказал: «Жалко, но решать им»", - напомнил Лавров.

Он предложил сначала дождаться итогов голосования и добавил, что "предпочитает не забегать вперёд". Этот ответ он дал на форуме современной журналистики "Вся Россия - 2021".

Выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября. Новые депутаты избираются на пятилетний срок. По партийным спискам войдут в состав нижней палаты Федерального Собрания 225 человек. Ещё столько же - по одномандатным округам.