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"Жалко, мстительно и бессмысленно": Пушков заявил о поражении Польши в газовой войне

21 октября 2021, 08:05  •  176 • Политика
Сенатор Алексей Пушков заявил о поражении Польши в газовой войне против поставок газа из России в Европу. Её попытки даже задеть Германию оказались "жалкими, мстительными и бессмысленными".
По мнению Пушкова, Польша проиграла по всем статьям в длительной и упорной битве против поставок в Европу газа из России. Сенатор отметил, что теперь Варшава, оставшись в одиночестве, возмущается и "безуспешно обвиняет в газовом кризисе Россию и даже пытается поддеть Германию".
"Но выходит у неё жалко, мстительно - и снова бессмысленно", - написал сенатор в своём Telegram-канале.
Он напомнил о том, что в Европе уже ясно осознали, что без газа из России с одной только надеждой на "северные ветры и на ненадежных, как биржевой флюгер, американцев, ей энергетически не выжить". Однако, как отмечает сенатор, внешняя политика Польши построена в первую очередь на эмоциях, гордыне и синдроме жертвы. При этом ни здравый смысл, ни расчёт не входит даже в пятёрку главных принципов внешней политики.
"Какова политика - таков и результат", - констатировал сенатор.

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