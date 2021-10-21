"Жалко, мстительно и бессмысленно": Пушков заявил о поражении Польши в газовой войне

Сенатор Алексей Пушков заявил о поражении Польши в газовой войне против поставок газа из России в Европу. Её попытки даже задеть Германию оказались "жалкими, мстительными и бессмысленными".

По мнению Пушкова, Польша проиграла по всем статьям в длительной и упорной битве против поставок в Европу газа из России. Сенатор отметил, что теперь Варшава, оставшись в одиночестве, возмущается и "безуспешно обвиняет в газовом кризисе Россию и даже пытается поддеть Германию".

"Но выходит у неё жалко, мстительно - и снова бессмысленно", - написал сенатор в своём Telegram-канале.

Он напомнил о том, что в Европе уже ясно осознали, что без газа из России с одной только надеждой на "северные ветры и на ненадежных, как биржевой флюгер, американцев, ей энергетически не выжить". Однако, как отмечает сенатор, внешняя политика Польши построена в первую очередь на эмоциях, гордыне и синдроме жертвы. При этом ни здравый смысл, ни расчёт не входит даже в пятёрку главных принципов внешней политики.

"Какова политика - таков и результат", - констатировал сенатор.