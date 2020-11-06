"Жалких идиотов" показали на федеральном телевидении в России

В ходе программы "60 минут", которая выходит на телеканале "Россия 1", были показаны твиты представителей либеральной общественности, которые с уверенностью утверждали, что проходящие в США президентские выборы - абсолютно честные и "чистые".

Так, например, бывший депутат муниципального собрания московского района Щукино от партии "Яблоко" Максим Кац заявил, что в США фальсификаций не бывает. А если и бывают, то это либо информационные вбросы, либо единичные случаи, которые в итоге приводят к уголовным делам и посадкам.

У нас государство занимается фальсификациями при поддержке полиции и судов, там государство с ними борется, поэтому их нет, - уверен оппозиционер.

Председатель российской партии "Демократический выбор" Владимир Милов в свою очередь опроверг информацию о коррупции кандидата в президенты США Джо Байдена. Либерал отметил, что нет никаких данных, связывающих Байдена с коррупционными преступлениями. Милов также заявил, что кандидат от демократов является "здоровым центристом", а не крайне левым политиком.

Какие жалкие идиоты, - коротко прокомментировал эти высказывания ведущий шоу "60 минут" Евгений Попов.

Отметим, что сообщения о всевозможных нарушениях и фальсификациях не прекращаются на протяжении всего голосования. Сначала стало известно, что часть бюллетеней "потерялась" по дороге в избирательную комиссию (в этом году многие американцы голосовали по почте из-за эпидемии коронавируса). Потом команда Дональда Трампа сообщила, что 10 тыс. избирателей в Неваде оказались жителями других штатов. После этого выяснилось, что бюллетени, вероятнее всего, принимаются даже после окончания дня голосования, что является грубым нарушением.