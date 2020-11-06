Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Думайте, господа...": Никита Михалков показал ценник госпереворота на...
Либо "аннексия", либо диалог! Франции выставили ультиматум по Крыму
Украину ведут в суд по делу о крушении MH17
"Какого хрена...": Михалков сдёрнул маски с западных агентов в России
Главная / Политика

"Жалких идиотов" показали на федеральном телевидении в России

06 ноября 2020, 00:15  •  224 • Политика
"Жалких идиотов" показали на федеральном телевидении в России в ходе освещения американских выборов. Российский телеведущий не стал церемониться с либералами, которые не видят никаких фальсификаций в США.
В ходе программы "60 минут", которая выходит на телеканале "Россия 1", были показаны твиты представителей либеральной общественности, которые с уверенностью утверждали, что проходящие в США президентские выборы - абсолютно честные и "чистые".
Так, например, бывший депутат муниципального собрания московского района Щукино от партии "Яблоко" Максим Кац заявил, что в США фальсификаций не бывает. А если и бывают, то это либо информационные вбросы, либо единичные случаи, которые в итоге приводят к уголовным делам и посадкам.
У нас государство занимается фальсификациями при поддержке полиции и судов, там государство с ними борется, поэтому их нет, - уверен оппозиционер.
Председатель российской партии "Демократический выбор" Владимир Милов в свою очередь опроверг информацию о коррупции кандидата в президенты США Джо Байдена. Либерал отметил, что нет никаких данных, связывающих Байдена с коррупционными преступлениями. Милов также заявил, что кандидат от демократов является "здоровым центристом", а не крайне левым политиком.
Какие жалкие идиоты, - коротко прокомментировал эти высказывания ведущий шоу "60 минут" Евгений Попов.
Отметим, что сообщения о всевозможных нарушениях и фальсификациях не прекращаются на протяжении всего голосования. Сначала стало известно, что часть бюллетеней "потерялась" по дороге в избирательную комиссию (в этом году многие американцы голосовали по почте из-за эпидемии коронавируса). Потом команда Дональда Трампа сообщила, что 10 тыс. избирателей в Неваде оказались жителями других штатов. После этого выяснилось, что бюллетени, вероятнее всего, принимаются даже после окончания дня голосования, что является грубым нарушением.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



224
Источник
Похожие новости
05 ноября 2020, 22:15
Запугали? Конституционный суд Украины оказался парализован после акций националистов
06 ноября 2020, 00:15
"Жалких идиотов" показали на федеральном телевидении в России
05 ноября 2020, 22:15
"Мы выиграем": Трамп заявил о "множестве доказательств" мошенничества Байдена и собрался в суд
06 ноября 2020, 00:15
После попытки выгнать всех русских из Степанакерта началась бомбёжка
06 ноября 2020, 00:15
Армения объявила о разгроме Азербайджана под Шушой
06 ноября 2020, 00:15
Президента России выберет Google? Американские выборы вскрыли опасный потенциал IT-гигантов
Новости партнеров
 
Выбор дня
06 ноября 2020, 00:15
После попытки выгнать всех русских из Степанакерта началась бомбёжка
06 ноября 2020, 00:15
Армения объявила о разгроме Азербайджана под Шушой
06 ноября 2020, 00:10
Гаагское обвинение: к чему может привести отставка президента Косова
06 ноября 2020, 00:15
Президента России выберет Google? Американские выборы вскрыли опасный потенциал IT-ги...
06 ноября 2020, 02:00
«Добиться справедливости»: для чего Трамп потребовал приостановить подсчёт голосов в ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 ноября 2020, 21:05
Шутки кончились: На улицы Минска "высыпала" бронетехника
05 ноября 2020, 01:10
"Этот скандал сметёт многих" - идёт война за три штата: последние итоги выборов президента США
30 октября 2020, 16:50
СМИ: российское эмбарго в ответ на санкции ЕС привело к протестам в Польше
04 ноября 2020, 23:20
Большая зачистка в Карабахе: Атака Азербайджана захлебнулась - началась спецоперация
03 ноября 2020, 11:35
"Всего лишь случайное замечание": Голландский прокурор проговорился, разрушив главную версию по MH17
03 ноября 2020, 09:45
"Какого хрена...": Михалков сдёрнул маски с западных агентов в России
02 ноября 2020, 01:40
Оскандалившийся с элитной квартирой за 230 млн министр может лишиться должности - источник
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.