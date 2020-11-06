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"Жалких идиотов" показали на федеральном телевидении в России
06 ноября 2020, 00:15 • 224 • Политика
"Жалких идиотов" показали на федеральном телевидении в России в ходе освещения американских выборов. Российский телеведущий не стал церемониться с либералами, которые не видят никаких фальсификаций в США.
В ходе программы "60 минут", которая выходит на телеканале "Россия 1", были показаны твиты представителей либеральной общественности, которые с уверенностью утверждали, что проходящие в США президентские выборы - абсолютно честные и "чистые".
Так, например, бывший депутат муниципального собрания московского района Щукино от партии "Яблоко" Максим Кац заявил, что в США фальсификаций не бывает. А если и бывают, то это либо информационные вбросы, либо единичные случаи, которые в итоге приводят к уголовным делам и посадкам.
Председатель российской партии "Демократический выбор" Владимир Милов в свою очередь опроверг информацию о коррупции кандидата в президенты США Джо Байдена. Либерал отметил, что нет никаких данных, связывающих Байдена с коррупционными преступлениями. Милов также заявил, что кандидат от демократов является "здоровым центристом", а не крайне левым политиком.
Отметим, что сообщения о всевозможных нарушениях и фальсификациях не прекращаются на протяжении всего голосования. Сначала стало известно, что часть бюллетеней "потерялась" по дороге в избирательную комиссию (в этом году многие американцы голосовали по почте из-за эпидемии коронавируса). Потом команда Дональда Трампа сообщила, что 10 тыс. избирателей в Неваде оказались жителями других штатов. После этого выяснилось, что бюллетени, вероятнее всего, принимаются даже после окончания дня голосования, что является грубым нарушением.
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