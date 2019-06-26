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"Жалки и смешны": Нацбанк Украины высмеяли за "украинского" академика Вернадского на тысяче гривен

26 июня 2019, 03:39  •  63 • Политика
Портрет Вернадского украсит новую купюру в 1000 гривен. Советского академика, родившегося в Санкт-Петербурге и умершего в Москве, записали в украинцы. "До чего же они жалки и смешны!" - комментируют в соцсетях.
Новая купюра номиналом 1000 гривен будет напечатана с портретом Владимира Вернадского, сообщается на сайте Национального банка Украины. Появление советского академика на украинской валюте, учитывая закон о декоммунизации, вызвало смех пользователей соцсетей.
"Вернадский родился в Санкт-Петербурге, умер в Москве, а "украинским" был только в 1917-1918 гг. И ещё считал Ленина великим политиком и мыслителем", - напоминает "Голос Мордора" в Twitter.
"Значит, на 10 000 купюре будет В.И. Ленин-"отец" Украины", - смеётся ВладимирВладимирович‏ @Antiudardiktats.
"Они её при получении будут декоммунизировать", - предполагает Андрей Ветров ‏@FrancoCiao.
"До чего же они жалки и смешны!" - пишет Просто Андрей‏ @shandr2004.
Напомним, что на Украине ещё в 2015 году был принят закон о декоммунизации, запрещающий советскую символику, а также имена и изображения советских деятелей. По этому закону было уничтожено множество советских памятников, а также переименованы улицы и даже целые города. При этом мнение жителей этих городов никто не спрашивал.
Фото: Twitter/@spacelordrock

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