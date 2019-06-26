"Жалки и смешны": Нацбанк Украины высмеяли за "украинского" академика Вернадского на тысяче гривен

Новая купюра номиналом 1000 гривен будет напечатана с портретом Владимира Вернадского, сообщается на сайте Национального банка Украины. Появление советского академика на украинской валюте, учитывая закон о декоммунизации, вызвало смех пользователей соцсетей.

"Вернадский родился в Санкт-Петербурге, умер в Москве, а "украинским" был только в 1917-1918 гг. И ещё считал Ленина великим политиком и мыслителем", - напоминает "Голос Мордора" в Twitter.

"Значит, на 10 000 купюре будет В.И. Ленин-"отец" Украины", - смеётся ВладимирВладимирович‏ @Antiudardiktats.

"Они её при получении будут декоммунизировать", - предполагает Андрей Ветров ‏@FrancoCiao.

"До чего же они жалки и смешны!" - пишет Просто Андрей‏ @shandr2004.