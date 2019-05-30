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"Жал руку Мотороле": Зеленский пытался скрыть назначение главой УГО Оцерклевича

30 мая 2019, 01:39  •  32 • В мире
Новым главной Управления государственной охраны Украины стал Алексей Оцерклевич, называвший войну в Донбассе "братоубийственной". Такой выбор Зеленского многие в Незалежной назвали просто возмутительным.
Президент Украины Владимир Зеленский издал указ о назначении новым главой Управления государственной охраны страны подполковника, бывшего замкомандира 1-го батальона 93-й ОМБр ВСУ Алексея Оцерклевича. Последний известен тем, что призывал к прекращению "братоубийственной войны" в Донбассе и даже встречался с Арсеном Павловым, известным как донецкий командир Моторола.
Напомним, что с поста главы УГО неделю назад ушел генерал-полковник Валерий Гелетей. Его приемник известен на Украине под позывным "Купол". Заместителем Оцерклевича стал личный охранник олигарха Игоря Коломойского - Максим Донец, пишет "Диалог.UA"
Примечательно, что назначение прошло тихо - Зеленский, вопреки уже установленному им обычаю, не стал сообщать об этом в соцсетях. Впрочем, в украинских СМИ информация все равно появилась и у многих вызвала критику. В частности, Оцерклевичу припомнили, как в 2014 году он жал руку командиру из ДНР Мотороле, называл "братоубийственной" войну, обвиняя во всем неких неназванных политиков.

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