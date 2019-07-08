"Жаль, не побили": Жители Хмельницкого встретили Порошенко криками "ганьба"

Видеозапись встречи выложил на своей странице в Facebook депутат Верховной рады Александр Онищенко. "Вот как Петру Алексеевичу устроили "ганьбу" в, как он любит говорить "фантастичному", Хмельницком".

На кадрах, сделанных на камеру телефона, видно, как бывший президент с радостной улыбкой идет по улице города, пожимая на ходу руки встречным горожанам, однако вместо аплодисментов раздаются в ответ громкие крики "Ганьба!" (с украинского это переводится как "позор") и "Иди отсюда!".

Встреча оказалась даже не "теплой" , а настолько "жаркой", что Порошенко и его команде пришлось ускорить шаг и ретироваться с места встречи.

"Жаль, что не побили. Впрочем, встреча, достойная Порошенко", - прокомментировала пользователь Таша Вульф.

"Вот она, любовь народная", - добавила Тамара Сенько.

"Эх, яйцами да помидорами закидать бы", - написала Татьяна Фетисова.

"Петя наверняка вспомнил свою последнюю поездку в Крым", - посмеялся Вадим Федосеев.

"А он что ждал? Что ему осанну пели? Во всей красе показал себя в Каменец-Подольском", - напомнил Валерий Ганза.

Речь идет об инциденте, во время которого бывший президент Украины подстрекал людей, а также нецензурно обругал блогера Анатолия Шария. Оскорбил бывший глава страны и сторонников партии, созданной блогером. По его словам, те, кто пришли к нему на митинг с красными шариками, работают на Кремль. Также Порошенко заявил собравшимся, что это именно его команда добилась того, что блогера сняли с выборов.