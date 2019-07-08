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"Жаль, не побили": Жители Хмельницкого встретили Порошенко криками "ганьба"
08 июля 2019, 11:24 • 72 • В мире
Экс-президент Украины продолжает предвыборный тур, рекламируя свою "новую" партию "Европейская солидарность". Доехал Порошенко и до города Хмельницкий, где ему был оказан самый "теплый" прием: в ответ на приветствие бывшего гаранта прозвучало громкое "ганьба". "Жаль, не побили", - комментируют в Сети.
Видеозапись встречи выложил на своей странице в Facebook депутат Верховной рады Александр Онищенко. "Вот как Петру Алексеевичу устроили "ганьбу" в, как он любит говорить "фантастичному", Хмельницком".
На кадрах, сделанных на камеру телефона, видно, как бывший президент с радостной улыбкой идет по улице города, пожимая на ходу руки встречным горожанам, однако вместо аплодисментов раздаются в ответ громкие крики "Ганьба!" (с украинского это переводится как "позор") и "Иди отсюда!".
Встреча оказалась даже не "теплой" , а настолько "жаркой", что Порошенко и его команде пришлось ускорить шаг и ретироваться с места встречи.
"Жаль, что не побили. Впрочем, встреча, достойная Порошенко", - прокомментировала пользователь Таша Вульф.
"Вот она, любовь народная", - добавила Тамара Сенько.
"Эх, яйцами да помидорами закидать бы", - написала Татьяна Фетисова.
"Петя наверняка вспомнил свою последнюю поездку в Крым", - посмеялся Вадим Федосеев.
"А он что ждал? Что ему осанну пели? Во всей красе показал себя в Каменец-Подольском", - напомнил Валерий Ганза.
Речь идет об инциденте, во время которого бывший президент Украины подстрекал людей, а также нецензурно обругал блогера Анатолия Шария. Оскорбил бывший глава страны и сторонников партии, созданной блогером. По его словам, те, кто пришли к нему на митинг с красными шариками, работают на Кремль. Также Порошенко заявил собравшимся, что это именно его команда добилась того, что блогера сняли с выборов.
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