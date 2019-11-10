"Жаль, мне не дали визу...": Жалобы японской туристки на всё русское ёмко оценила Наталья Поклонская

Депутат Госдумы Наталья Поклонская оценила сообщения японских журналистов, где речь шла о впечатлениях туристки о Сахалине.

Туристка из Японии побывала на Сахалине и, делясь впечатлениями, призналась, что не ожидала увидеть столько всего русского. Например, путешественница была уверена, что вывески в российском регионе будут на японском языке, пишет издание "Асахи симбун".

"Когда прилетаешь, вокруг одни русские, - жалуется туристка со страниц СМИ. - Я думала, что будут вывески на японском, но оказалось, что все надписи на русском языке".

Впрочем, если говорить об общих впечатлениях от поездки, то четыре дня, проведённых на Сахалине, путешественница называет прекрасными.

Наталья Поклонская оставила ко всему сказанному весьма короткий, но ёмкий комментарий:

"Жаль, что мне не дали визу в Японию, я бы тоже удивилась обилию вывесок на японском..." - написала она в личном телеграм-канале.