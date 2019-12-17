"Жаль, если русских не будет в Токио": Японская фигуристка напомнила об уважении в спорте

Ранее, напомним, исполком WADA отстранил российских спортсменов от участия в Олимпийских играх на четыре года. "Добро" дали только так называемым "чистым" спортсменам, но и то с оговорками: отстаивать честь страны российские атлеты будут под нейтральным флагом. То есть без российского триколора и гимна.

Свои сожаления по поводу того, что русских спортсменов может не быть в Токио, высказала японская фигуристка, двукратная чемпионка мира Мики Андо. В кулуарах презентации "Россия 2020. ЕВРО в подарок", которая проходит в Токио, спортсменка напомнила, что в нашей стране "много сильных спортсменов и в летних видах спорта, и в зимних".

"Будет очень жаль, если российских спортсменов не будет в Японии", - подчеркнула Мики Андо, пожелав своим российским коллегам двигаться дальше, невзирая ни на что.

В то же время японская фигуристка, отметив, что "допинг недопустим", напомнила об уважении в спорте.

"Проблема допинга не означает, что (российских спортсменов - ред.) нельзя уважать, - пояснила она в беседе с РИА Новости. - Атлеты каждый день прилагают усилия ради своих достижений".