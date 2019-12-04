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"Жадность и тупость": В Сети не поверили оправданиям Горбачёва за "рекламный позор" 90-х
04 декабря 2019, 03:24 • 94 • Политика
Горбачев прокомментировал свои съёмки в рекламе пиццы. Оправдания по поводу рекламного позора политика оценили в Сети. "Нет, не из-за бедности. Из-за жадности", - пишут пользователи.
Экс-президент СССР Михаил Горбачёв обиделся на американские СМИ, рассказавшие, как он из-за бедности снялся в рекламе сети ресторанов Pizza Hut. По словам политика, журналисты США всё не так поняли, и снимался он в рекламе вовсе не из-за этого. Его неуклюжие оправдания прокомментировали пользователи соцсетей.
Напомним, что речь идёт о рекламе Pizza Hut 1990-х годов. По сюжету ролика, Горбачёв приходит поесть пиццы в ресторан, а там обсуждают его политику. В итоге посетители сходятся на том, что благодаря Горбачёву в России теперь есть американский ресторан. По информации журнала Foreign Policy, экс-президент СССР снялся в рекламе сети ресторанов Pizza Hut в 1990-х годах из-за нужды в деньгах для своего фонда. Бывшему советскому лидеру была положена значительная пенсия, но гиперинфляция 1994 года уменьшила её до двух долларов в месяц.
Фото: скриншот Twitter/@spacelordrock
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