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"Жадность и тупость": В Сети не поверили оправданиям Горбачёва за "рекламный позор" 90-х

04 декабря 2019, 03:24  •  94 • Политика
Горбачев прокомментировал свои съёмки в рекламе пиццы. Оправдания по поводу рекламного позора политика оценили в Сети. "Нет, не из-за бедности. Из-за жадности", - пишут пользователи.
Экс-президент СССР Михаил Горбачёв обиделся на американские СМИ, рассказавшие, как он из-за бедности снялся в рекламе сети ресторанов Pizza Hut. По словам политика, журналисты США всё не так поняли, и снимался он в рекламе вовсе не из-за этого. Его неуклюжие оправдания прокомментировали пользователи соцсетей.
"Нет, не из-за бедности. Из-за жадности", - пишет в Twitter Голос Мордора @spacelordrock.
"Не из-за бедности и не из-за жадности - из-за собственной глупости и невероятного скудоумия", - не соглашается Павел Алексеев @PaulRus50.
"А что, он хочет сказать, что он просто зашёл на перекусить? Конечно, из-за недостатка и из-за жадности", - пишет Евгения @SYIXQrWd4kSFX4c
"Если вспомнить, как называли Горбачёва ещё в бытность его работы на Ставрополье - "Миша-конверт", то удивляться не приходится", - отмечает Borisenko @borisenkodmitr.
Напомним, что речь идёт о рекламе Pizza Hut 1990-х годов. По сюжету ролика, Горбачёв приходит поесть пиццы в ресторан, а там обсуждают его политику. В итоге посетители сходятся на том, что благодаря Горбачёву в России теперь есть американский ресторан. По информации журнала Foreign Policy, экс-президент СССР снялся в рекламе сети ресторанов Pizza Hut в 1990-х годах из-за нужды в деньгах для своего фонда. Бывшему советскому лидеру была положена значительная пенсия, но гиперинфляция 1994 года уменьшила её до двух долларов в месяц.
Фото: скриншот Twitter/@spacelordrock

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