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"Жаба задушила": Секрет "Седьмой студии" и ошибки властей раскрыл Пожигайло

12 марта 2021, 23:05  •  90 • Политика
Ликвидирована "Седьмая студия" режиссёра Кирилла Серебренникова. Пожигайло раскрыл главную ошибку властей во всём этом деле.
Театральная компания "Седьмая студия" режиссёра Кирилла Серебрянникова официально ликвидирована. Судьбу проекта скандального режиссёра для Царьграда прокомментировал президент Фонда изучения наследия Столыпина и член Общественной палаты Павел Пожигайло.
Он отмечает, что его в этой ситуации мучает лишь один вопрос. Почему власти заинтересовались "Седьмой студией" только после того, как там начали воровать государственные средства? А до этого никто не обращал внимания, что там Серебрянников вытворяет.
Вот, денег украли, жаба задушила - и начали… тут появилась власть. И начали там и сажать, и закрыли… А у меня вопрос: а когда "Голая пионерка" выходила и "Пластилин" выходил из-под Серебреникова, и все остальные спектакли, где, собственно, лилась просто вся эта извращенческая суть, никого это не возмущало?
- выразил своё негодование Павел Пожигайло в интервью Царьграду.
По его мнению, кража денег - это самое мелкое из преступлений, которые совершены. Страшно то, что работала машина по развращению достаточно молодой части нашего общества. Что выходили один за другим за государственные деньги спектакли, которые калечили неокрепшие души.
Моё мнение такое, что всё-таки нравственность и вообще сохранение наших нравственных принципов - это важнее в 150 тысяч раз, чем деньги,
- подчеркнул Павел Пожигайло.
Он выразил надежду, что закрытие "Седьмой студии" всё-таки немножко откроет глаза на то, что не только деньги могут являться поводом, чтобы государство реагировало на появление этой совершенно губительной идеологии.

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