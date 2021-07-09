"Зерновое проклятие": Эксперт рассказал, что добьёт Украину

"Зерновое проклятие" добьёт народонаселение Украины. "Главное тут - зерно, и поставлять его на рынок тут будут большие хозяйства. Зачем там люди?" - объяснил эксперт.

Исход населения из Украины уже начался, а открытие рынка земли для иностранцев только ускорит этот процесс. Такое мнение высказал в эфире украинского телеканала "НАШ" директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв.

Он указал, что последние 10-15 лет на Украине происходит деиндустриализация. Автомобилестроение уже убито окончательно. Машиностроение уже почти загнулось. А раз заводы закрываются, то необходимые для их работы люди больше не нужны, отмечает эксперт.

Для того, чтобы работали эти заводы, нужны инженеры, конструкторские бюро, для этого должны быть политехнические вузы, разнообразие институтов,

- сказал Вадим Карасёв.

Он добавил, что если занятые в индустрии люди больше не нужны, то они будут покидать страну, уезжать туда, где их профессии востребованы. И на Украине не останется ничего, кроме сельского хозяйства, для которого много людей не надо.

Зерновое проклятие Украины, главное тут - зерно, и поставлять его на рынок тут будут большие хозяйства. Зачем там люди? Там будут автоматические производства, они уже есть у нас,

- констатировал Вадим Карасёв.

Напомним, что резонансный закон о земле был принят на Украине в 2020 году. Он открывает для иностранцев рынок сельскохозяйственной земли. В связи с этим многие на Украине справедливо опасаются, что страну буквально распродадут по частям.