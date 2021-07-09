|
"Зерновое проклятие": Эксперт рассказал, что добьёт Украину
09 июля 2021, 21:50 • 77 • Политика
"Зерновое проклятие" добьёт народонаселение Украины. "Главное тут - зерно, и поставлять его на рынок тут будут большие хозяйства. Зачем там люди?" - объяснил эксперт.
Исход населения из Украины уже начался, а открытие рынка земли для иностранцев только ускорит этот процесс. Такое мнение высказал в эфире украинского телеканала "НАШ" директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв.
Он указал, что последние 10-15 лет на Украине происходит деиндустриализация. Автомобилестроение уже убито окончательно. Машиностроение уже почти загнулось. А раз заводы закрываются, то необходимые для их работы люди больше не нужны, отмечает эксперт.
- сказал Вадим Карасёв.
Он добавил, что если занятые в индустрии люди больше не нужны, то они будут покидать страну, уезжать туда, где их профессии востребованы. И на Украине не останется ничего, кроме сельского хозяйства, для которого много людей не надо.
- констатировал Вадим Карасёв.
Напомним, что резонансный закон о земле был принят на Украине в 2020 году. Он открывает для иностранцев рынок сельскохозяйственной земли. В связи с этим многие на Украине справедливо опасаются, что страну буквально распродадут по частям.
Подпишитесь на нас
77
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
05 июля 2021, 03:15
|
04 июля 2021, 09:50
|
06 июля 2021, 04:00
|
06 июля 2021, 17:45
|
05 июля 2021, 07:50
|
08 июля 2021, 07:20
|
03 июля 2021, 07:15