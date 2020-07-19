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"Зерновая держава" станет ещё мощнее: Журналисты NI заявили о новом "политическом оружии" России
19 июля 2020, 21:00 • 26 • Политика
Журналисты NI заявили о новом "политическом оружии" России. Они предполагают, что на фоне глобального потепления "зерновая держава" к 2028 году станет ещё мощнее. В такой ситуации Москва может начать использовать ограничения на экспорт пшеницы как инструмент давления на другие страны, утверждается в статье.
Американское издание The National Interest заявило о возможном новом "политическом оружии" России, которое может начать применяться Москвой в дальнейшем. Речь об ограничениях на экспорт зерна.
В материале газеты отмечается, что уже к 2028 году под контролем РФ может оказаться порядка 20% мировых поставок пшеницы. Предполагается, что Россия может превратиться в ещё более крупную "зерновую державу" на фоне глобального потепления в связи с ростом объёма пахотных территорий.
При таком развитии событий государства, зависящие от российской пшеницы, могут оказаться в уязвимом положении. Авторы статьи не исключают, что поставки зерна в будущем могут стать политическим инструментом.
По мнению издания, руководствам государств в связи с этим необходимо в ближайшее время сконцентрироваться на решении вопросов продовольственной безопасности.
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