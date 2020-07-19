"Зерновая держава" станет ещё мощнее: Журналисты NI заявили о новом "политическом оружии" России

Американское издание The National Interest заявило о возможном новом "политическом оружии" России, которое может начать применяться Москвой в дальнейшем. Речь об ограничениях на экспорт зерна.

В материале газеты отмечается, что уже к 2028 году под контролем РФ может оказаться порядка 20% мировых поставок пшеницы. Предполагается, что Россия может превратиться в ещё более крупную "зерновую державу" на фоне глобального потепления в связи с ростом объёма пахотных территорий.

При таком развитии событий государства, зависящие от российской пшеницы, могут оказаться в уязвимом положении. Авторы статьи не исключают, что поставки зерна в будущем могут стать политическим инструментом.

Россия может превратить экспорт пшеницы в оружие для давления на страны, - указано в публикации.

По мнению издания, руководствам государств в связи с этим необходимо в ближайшее время сконцентрироваться на решении вопросов продовольственной безопасности.