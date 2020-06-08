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"Зеркало Путина": Закрытая съёмка за минуту до начала совещания президента раскрыта
08 июня 2020, 13:00 • 92 • Политика
Очередное видеосовещание Владимира Путина с министрами и другими чиновниками началось с небольшой заминки - не сразу наладилась связь. И в короткий момент, пока суетились системные инженеры, глава государства решил поправить галстук. Где же находится зеркало, в которое смотрел президент?
"Связь работает? Реакции нет", - отметил Путин перед началом телемоста. И привычным движением поправил галстук. Что служит зеркалом для президента? Оказывается - огромный телеэкран, который находится перед ним.
На этой неделе не раз журналисты отмечали строгость президента по отношению к докладчикам. К примеру, Путин жёстко осадил красноярского губернатора по ЧП в Норильске, который скомканно представил доклад по ситуации. "Что доклад-то? И закончил. А что делать-то? Вы же губернатор", - указал президент.
Впрочем, таких ярких моментов было предостаточно.
То, что происходит за "кадром", как готовится к телемостам президент, журналисты кремлёвского пула расскажут в программе "Москва. Кремль. Путин", которая выходит на телеканале "Россия 1".
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