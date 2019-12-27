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"Зеркальный ответ": Захарова рассказала, чем обернутся санкции против "Северного потока - 2" для США

27 декабря 2019, 07:09  •  80 • В мире
Пресс-секретарь МИД Мария Захарова пообещала, что Россия ответит на санкции США по "Северному потоку - 2". Захарова отказалась уточнить, какими именно мерами отреагирует наша страна. Но сказала, что ответ будет "зеркальным".
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что наша страна обязательно даст ответ на санкции, которые США ввели против газопровода "Северный поток - 2". Россия пойдёт на "зеркальный ответ". О какой-то конкретике Захарова говорить отказалась.
"Я не буду говорить, как будут конкретно выглядеть ответные меры российской стороны, но, как вы уже слышали от российских официальных лиц на различном уровне, мы всегда отвечаем на подобные недружественные выпады. К сожалению, вот этот подход, который называется симметричным, зеркальным, его никто не отменял", - передаёт слова Захаровой Telegram-канал RT.
Напомним, в минувшие выходные стало известно, что Америка всё же ввела санкции против российских газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". После этого швейцарская Allseas вывела из Балтийского моря суда, которые занимались прокладкой газопровода.
В Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) рассказали, сколько времени займёт проектирование и строительство судна, которое может уложить трубы для "Северного потока - 2". Глава корпорации заявил журналистам, что "сегодня таких кораблей" в России нет. Алексей Рахманов считает, что технически в этом нет ничего сложного, а "страна, которая построила атомный ледокол и подводные лодки, сможет сделать всё". Но на работы нужно минимум четыре года.
Добавим, первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игорь Ковалев в эфире радио Sputnik отметил, позиция США по "Северному потоку-2" способствует росту недопонимания со стороны европейских партнеров. И в этой ситуации США не избежать разногласий с ЕС.

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