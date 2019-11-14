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"Землю сдал, на мнение народа наплевал": Спорный закон о земле на Украине принят

14 ноября 2019, 15:24  •  133 • В мире
Телеведущий Владимир Соловьёв прокомментировал земельную реформу, которая проходит на Украине. По новому законодательству собираются разрешить продавать наделы иностранцам. "Землю сдал, на мнение народа наплевал", - говорит Соловьёв.
Журналист хлестко высказался о новой земельной политике Украины. Телеведущий говорит, что президент страны выполнил свою задачу.
"Вот и всё. Задача выполнена. Землю Зеленский сдал, на мнение народа наплевал", - считает Владимир Соловьёв.
Законопроект приняли на утреннем заседании Рады 13 ноября. По информации тelegram-канала "Klymenko Time", "за" проголосовали 240 депутатов, а против - всего 52. Вообще не голосовали 16, а 57 устранились от решения этого вопроса.
Новая земельная реформа снимет мораторий на продажу земли иностранцам. Протестуя против нововведений, украинские аграрии вышли к Раде в Киеве. Участвующие в акции принесли к зданию мёртвую свинью в гробу. По сообщению RT, таким образом фермеры решили выразить свой протест: если законодательство изменят и мораторий снимут, аграриям придётся резать свой скот, чтобы "собрать деньги и конкурировать с крупными агрохолдингами".

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